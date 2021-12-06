Всі шаленіють від Ксенії Мішиної: творці серіалу "Зломовчання" про головну холостячку країни

10 грудня на онлайн-платформі OLL.TV відбудеться довгоочікувана прем'єра серіалу "Зломовчання". Головну роль у ньому зіграла Ксенія Мішина. Для цього фільму акторка перетворилася на бізнесвумен Ольгу, керівника благодійного фонду Romanchenko foundations. Вона одружена з мільйонером, їздить на дорогому "Лінкольні" до свого розкішного офісу, розташованого в одному з київських хмарочосів, і частково живе у Хорватії, де розміщена частина її сімейного бізнесу. Здавалося б, ніщо не може затьмарити чудове життя багатої та успішної Ольги.
Але одного жахливого дня їй повідомляють, що в Києві безвісти зникла її племінниця. Головна героїня кидає всі свої справи та починає власне розслідування. Слід веде її з Києва до тихого хорватського міста Осієк. За його мирним фасадом ховається хижий злочинний конгломерат. Його ділки багатіють на тому, що викрадають українських дівчат і продають їх у європейські борделі. У розслідуванні Ользі допомагають місцеві журналіст та поліцейський, які готові ризикнути всім заради того, щоб відстояти правду та домогтися справедливості.
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Автори серіалу зазначають, що екранна Ольга за своїм характером та моральними якостями дуже схожа на саму Ксенію Мішину.
Ксенія зіграла у цьому серіалі дуже сильну жінку. В останні роки на екранах з'являється дуже багато подібних персонажів. Але в більшості цих картин дівчата виявляють свою силу за рахунок того, що беруть до рук зброю або обіймають високі посади у політиці чи великих компаніях, — розповів актор Віктор Сарайкін, який зіграв охоронця Ольги.
За його словами, по суті, це такі чоловічі ролі, які чомусь вирішили доручити саме представницям слабкої статі.
Насправді ж жіноча сила полягає в іншому — в особливій інтуїції, готовності пожертвувати собою заради іншого, ні на мить не замислюючись. У "Зломовчанні" Ольга кидає виклик величезній кримінальній організації, яка займається сексуальним рабством та іншими страшними речами. І при цьому вона ні на секунду не сумнівається у своєму рішенні, – додав Сарайкін.
Ця роль обернулася для Мішиної цілою низкою викликів. Найважчим серед них було вивчення хорватської, якою акторка не володіє. У дуже стислі терміни виконавиця головної ролі повинна була відточити вимову незнайомою для себе мовою.
Повірте, зробити це дуже важко. І в результаті у неї вийшла дуже натуральна вимова! Вже в середині зйомок у неї не було навіть акценту. Я в захваті від співпраці з Ксенією. Вона дуже старанна акторка. І в кадрі виглядає просто фантастично, – каже хорватський артист Горан Богдан, який зіграв у серіалі журналіста Стрібора.
Заради Мішиної сценаристи навіть внесли до сценарію суттєві поправки.
Спочатку головна героїня Ольга замислювалася блондинкою, а також помітно старшою за віком. Але коли на проби прийшла Ксенія, ми зрозуміли, що вона просто ідеально підходить на цю роль. Отже ми переписали у сценарії її зовнішність, щоб Мішина залишилася зі своїм звичним темним кольором волосся, — згадував режисер Далібор Матаніч.
При цьому сама Мішина наголосила, що особисто для неї не становить жодної складності перефарбуватися заради класної ролі.
У процесі роботи над серіалом ми багато сперечалися із нашими хорватськими колегами. У нас були розбіжності щодо жанру, окремих реплік і сцен... Але коли ми затверджували Ксенію Мішину на головну роль, то відразу погодилися один з одним, що саме вона ідеально підходить на цю роль. Хорватські кінематографісти були зачаровані її талантом, – наголосила директор OLL.TV Юлія Трибушна.
За сюжетом серіалу Ольга має старшу сестру, доньку якої й викрадає мафія. Сестру головної героїні зіграла акторка Ірина Веренич-Островська. Вона розповіла, що з Мішиною їм вдалося передати у серіалі дуже неоднозначні стосунки сестер. У їхньому спілкуванні поєднуються речі, які суперечать один одному: протистояння та любов, щира відданість і водночас ревнощі.
Коли ми з Ксенією входили в кадр, у нас відбувалося просто ідеальне єднання. Нам вдавалося настільки глибоко поринути у свої ролі, що це була вже не акторська гра, а справжнє життя. Поряд із Ксенією на майданчику створювалася якась чиста магія, — згадувала Ірина Веренич-Островська.
Інтуїтивність Мішиної відзначає і співачка Марина Круть, яка написала саундтрек для промо серіалу. Музикант наголошує, що головна героїня "Зломовчання" чудово розуміє, що її втягують у фатальну історію. Але, незважаючи на це, Ольга ступає на шлях неймовірних випробувань та фатального ризику.
Загалом хорватські кінематографісти залишилися у захваті від співпраці з українськими акторами. Вони відзначали організованість, талант та професіоналізм українців. Разом із Ксенією Мішиною у серіалі знялися відомі українські артисти Віктор Сарайкін ("Слуга народу"), Андрій Ісаєнко ("Кіборги"), Ірина Веренич-Островська ("Мої думки тихі"), Петро Ніньовський ("СидорЕнко СідОренко"), а також хорватські зірки Горан Богдан ("Фарго"), Дарко Мілас та Сандра Лонкарік.
Нагадаємо, ексклюзивна прем’єра серіалу "Зломовчання" відбудеться 10 грудня на онлайн-сервісі OLL.TV.
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