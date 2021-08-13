Ксенія Мішина: Я стикалася з аб’юзом

У кінці 2021 року на OLL.TV відбудеться ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання", головну роль в якому виконала Ксенія Мішина

Ксенія Мішина в серіалі "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Героїню Ксенії Мішиної, яка раніше розповіла нам про зйомки в Хорватії та вивченні хорватської, Звуть Ольга. За сюжетом серіалу, вона керує великою міжнародною компанією. Одного разу Ольга дізнається про зникнення своєї племінниці-підлітка. Героїня Мішиної починає власні пошуки та в результаті виявляє інші схожі зникнення молодих українських дівчат. Слід приводить Ольгу до невеликого хорватського містечка Осієк, де їй допомагають у розслідуванні місцеві поліцейський і журналіст. Вони стикаються з масштабним злочинним конгломератом, який займається торгівлею людьми. І безстрашна Ольга кидає виклик всій величезній організації.

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В ексклюзивному інтерв'ю Ксенія Мішина розповіла, як спеціально для цієї ролі освоїла хорватську мову, як використовувала у фільмі досвід з особистого життя, а також пояснила, чому фільми на онлайн-платформах сміливіші, ніж на ТБ.

Спеціально для цієї ролі ви освоїли хорватськ у вимов у. Важко було впоратися з цим завданням?

Спочатку здавалося, що в такий короткий термін просто неможливо домогтися ідеальної хорватської вимови. Але, як виявилося, у страху великі очі. І вже дуже скоро я це зрозуміла. Для вивчення мови у мене був спеціальний виїзд до Хорватії. І вже під час зйомок я настільки занурилася в атмосферу, що у мене виходило вчити сцени навіть просто на майданчику.

Ваша героїня береться за дуже небезпечне розслідування, в ході якого стикається з і страшним ворогом. Вам близький такий персонаж?

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Вона береться за розслідування, тому що в ньому замішана її близька людина. Просто не може вчинити інакше. Її сила волі, сміливість, великодушність поряд з усіма випробуваннями і труднощами, викликають повагу і дуже імпонують мені.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

За сценарієм, Ольга старш а за вас. Це створило якісь додаткові виклики в роботі над цією героїнею?

Думаю, що це створило виклики швидше творчій групі і режисерові. Спочатку героїня мала бути зовсім іншою. Наприклад, її бачили блондинкою. Але після моїх проб були внесені правки в її образ. Незважаючи на вік моїх героїнь, я завжди намагаюся знайти точки зіткнення, щоб максимально увійти в образ і зіграти роль гармонійно.

Чи готові ви перетворитися на блондинку для ролі в серіалі?

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Залежно від ролі. При першій зустрічі з режисером "Зломовчання" ми це обговорювали. І я була готова перефарбуватися, але в результаті це не було потрібно.

Ксенія Мішина на зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

У традиційному українському ТБ діє низка обмежень: що можна показувати на екрані, а що ні. Але ексклюзивний показ "Зломовчання" відбудеться саме на онлайн-платформі OLL.TV. Те, що стрічка знімається саме для інтернет-мовника, де відсутні багато телевізійних обмежен ь, вносить більше свободи?

У "Зломовчанні" була низка моментів і фраз, які були б просто неприпустимими в телевізійному форматі. Але можливі на онлайн-платформі. І це, безумовно, дарує більше свободи.

Ксенія Мішина та Віктор Сарайкін на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

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Над створенням "Зломовчання" працювали спільно хорватські і українські кінематографісти. Як вам працюва лося в такій інтернаціональній команді?

Я дуже рада, що мені випала така честь – представляти Україну на міжнародному рівні. Об'єднання інтернаціональних знань, умінь і досвіду завжди працює на більш якісний результат.

Кадр із знімального майданчика міжнародного серіалу "Зломовчання" (2021) / Фото: пресслужба

В яких костюмах з'являється ваша героїня в цьому серіалі?

За сюжетом, Ольга – дружина мільйонера, яка також займається бізнесом. І вбрання у неї максимально елегантне. Для цієї ролі був створений класичний стиль бізнес-леді.

А на яких автомобілях їздить ваша героїня в "Зломовчанні"?

У Хорватії в Ольги був Maserati, а у її чоловіка Mercedes. А в Києві вона їздила на Cadillac з водієм.

Ксенія Мішина в серіалі "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Катрін Деньов одного раз у сказала: "На екрані потрібно виглядати не красиво, а добре". Ви згодні з гранд-дамою?

На екрані потрібно виглядати максимально професійно і красиво у всіх аспектах. Глядача притягує до себе перш за все твій сценічний образ, який містить і акторську майстерність, і зовнішній вигляд.

Ксенія Мішина в серіалі про торгівлю людьми "Зломовчання" (2021) / Фото: пресслужба

Чи стикалися ви у реальному житті з дівчатами, які стали жертвами секс-індустрії або рабства, про як і розповідається в серіалі?

Якщо мова про аб’юз, то так.

Якщо вам доводилося терпіти аб ’юз – чи допоміг вам досвід у роботі над роллю в "Зломовчанні"?

Весь життєвий досвід допомагає мені в роботі над ролями. Буквально кожна подія в нашому житті може бути корисною для роботи над роллю. У певний момент життя я зрозуміла, що і позитивний, і негативний досвід допомагає зробити свого персонажа максимально точним і переконливим. Життєвий досвід – це завжди двигун творчості.

Який ваш особистий досвід ліг в основу роботи над вашою героїнею Ольгою?

Важко сказати, який саме досвід я взяла з особистого життя для цієї ролі. Тому що це величезна сума факторів, а не окрема сторінка.

Ксенія Мішина / Фото: пресслужба

Чи покажете ви "Зломовчання" своєму синові Платону?

Думаю, цей серіал буде мати високе вікове обмеження. Тому – можливо в майбутньому.

Ви задіяні в цілій низці серіалів і різних проєктів. У вас просто неймовірний графік. У чому ви знаходите джерело життєвих сил, щоб встигати все?

Я все встигаю, перш за все, тому що займаюся улюбленою справою, яка мене надихає. Натхнення я беру від своєї діяльності. Я обрала професію за покликом серця – виходячи зі своїх душевних потреб. З самого дитинства я завжди йшла по життю за своїм внутрішнім навігатором, який допомагав мені знайти правильний шлях в акторській кар'єрі. Але все ж трапляються моменти, коли дуже втомлюєшся і вигораєш. Це нормально.

Автор: Антон Філатов

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" (виробництво Drugi plan і Star Media) відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

https://www.527.org.ua – Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів

0 800 500 335 – Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації .

Дивіться відео прямо зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання":

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