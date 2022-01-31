Секс на першому побаченні, табу в ліжку та листи прихильниць: Ектор Хіменес-Браво розкрив секрети особистого життя

Ектор Хіменес-Браво розкрив секрети особистого життя / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Дізнатися, що ж відбувається за лаштунками життя відомого шефа, не так просто. Ектор відверто говорить на багато тем, але приховує найпотаємніше – особисте життя і кохану дівчину.

Хоча у нашому інтерв'ю кулінар розповів про найнесподіваніший подарунок, який зробила йому обраниця на 50-річчя.

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Увага з боку шанувальниць – що пишуть Ектору Хіменес-Браво?

Окрім привітань від близького кола людей, Ектор також отримав сотні листів від шанувальниць. Фанатки записали для шефа безліч відеопривітань і навіть надсилали подарунки.

Якихось супернеординарних подарунків не було, але було багато гарних та барвистих. Шанувальники також надсилали квіти, дарували одяг та косметику для догляду, – згадав подарунки фанаток кухар.

За словами Ектора, він намагається максимально відповідати на всі повідомлення від шанувальниць. Здебільшого дівчата пишуть йому в Instagram.

За день мені може приходити по 500 повідомлень, я дуже намагаюся відповідати на них наскільки це можливо. Мені дуже приємна така увага і взагалі я вдячний українським дівчатам, по-перше, за їхню красу, а по-друге, за таку турботу, – ділиться Хіменес-Браво.

Серед такої кількості повідомлень є й ті, які містять дуже пікантний контент. Наприклад, часто дівчата шлють судді "МастерШеф" свої гарячі фотографії та пишуть непристойні пропозиції.

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Ектор отримує від фанаток по 500 повідомлень на день / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Рецепт добрих стосунків від Хіменес-Браво

Проте, як вважає найромантичніший шеф України, мало просто привернути увагу дівчини, потрібно ще й уміти завоювати її серце.

Ектор поділився з нами своїми головними таємницями для ідеальних стосунків.

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Перше, про що каже шеф-кухар – гарне враження. Підкорити серце будь-якої дівчини можна за допомогою романтичного та гарного вчинку.

Перше побачення завжди має бути таким, що запам'ятовується. Це не обов'язково має бути дорогий подарунок чи щось таке. Наприклад, можна подивитися феєрверк, покатати на оглядовому колесі, зробити щось романтичне, – розкриває свій перший секрет шеф.

Ектор розповів нам про своє незвичайне побачення. Якось суддя кулінарного шоу разом зі своєю коханою занурювався на глибину 25 метрів з аквалангами, щоб поплавати зі скатами. Близько ста дивовижних риб манта вилися навколо закоханих.

Якось я просто купив квитки на літак, забрав дівчину з роботи – вона навіть не знала, куди ми їдемо. Приблизно через кілька годин ми забронювали столик з гарним виглядом літньої тераси й зовсім несподівано з запорошеного Києва потрапили до спекотного красивого Риму, – згадав своє незвичайне побачення Ектор.

Другим важливим секретом є те, про що забувають дуже багато чоловіків – чути свою жінку.

Найчастіше дівчата дуже багато говорять і більшість чоловіків роблять величезну помилку, коли їх не слухають. Жінки часто у своїй промові щось натякають, дають якісь знаки, що їм важливо і чого вони хочуть, – звертає увагу Ектор.

Кулінар переконаний, що багато важливих речей про свого партнера можна зрозуміти, якщо уважно слухати те, що він говорить.

Порада Ектора – завжди слухати свою обраницю

Третій секрет – прелюдія. Тут Хіменес-Браво звертає увагу на те, що неквапливий початок важливий не тільки в інтимному житті, а й у повсякденному спілкуванні.

Прелюдія важлива не лише у сексі. Не варто поспішати у стосунках і нестись галопом, потрібно насолоджуватися кожним моментом і йти з дівчиною пліч-о-пліч. Навіть коли ви вже красиво завершили цукерково-букетний період, все має бути повільно, – розкриває свій рецепт стосунків кухар.

Секс у житті гарячого шефа

Говорячи про стосунки, ми не могли не запитати Ектора Хіменес-Браво про його сексуальне життя. Суддя кулінарного проєкту родом із Колумбії, а, як відомо, латиноамериканська кров дуже гаряча.

За багато років життя за кордоном я навчився стримувати свою палку натуру, але латиноамериканська кров залишилася. Тому скандали та з'ясування стосунків завжди у високому градусі. Хоча я і гаряча людина, але намагаюся бути розважливою, – розповідає кухар.

У тому, що треба здивувати дівчину незвичайним першим побаченням, ми вже розібралися. Але чи можливий секс за першої зустрічі? Ектор не заперечує такого варіанта.

Головне, щоб усе було органічно. Якщо це десь у гарному номері, з келихом шампанського, і у вас відчуття, що ви знаєте один одного багато років – чому б ні. У мене були стосунки, які почалися з сексу на першому побаченні, і вони тривали кілька років. Якщо є розряд, то чому б і ні, – міркує шеф-кухар.

За словами Хіменес-Браво, траплялися випадки, коли після тривалого спілкування та кількох побачень секс трохи розчаровував.

Хіменес-Браво розповів, як ставиться до сексу на першому побаченні / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Проте кулінарний експерт каже, що готовий прислухатися до своєї партнерки та враховувати всі нюанси у ліжку. Випадків розставання на ґрунті сексу у нього ніколи не було, адже він відкритий до нового у стосунках.

Я дуже різностороння людина і відкрита до експериментів. Я завжди готовий підтримати дівчину, якщо вона запропонує мені щось, що зробить нас обох щасливими й у сексі теж. Я за красиві та незвичайні варіанти близькості – на пляжі, або на даху, у незвичайному місці, – відверто розповідає Ектор.

Але й відкритий до експериментів чоловік може мати свої табу і стоп-теми.

Я ніколи не погоджуся на якісь жорсткі та брудні практики, на груповий секс. Так само й у відносинах – я ніколи не ділитиму свою жінку з кимось, це однозначно, – заявляє кулінар.

Якось у житті іменитого шеф-кухаря був неприємний інцидент, коли дівчина приховувала від нього своє заміжжя. Таємниця розкрилася на одному з побачень, коли той чоловік зустрів Ектора і свою дружину в ресторані.

Вона збрехала мені і вийшла дуже неприємна ситуація. Справа дійшла до бійки, і крім неприємного осаду, залишився ще й синець під оком, – розповів Ектор.

Кулінарний суддя вважає, навряд чи зміг би побудувати відносини на одному лише сексі. Ектор зізнається, що під час роботи на Мальдівах він мав досвід відносин, коли він нічого не чекав від партнерки натомість.

Ми з колегами мешкали в одному готелі, всі тісно спілкувалися. Це були радше відносини "вихідного дня", щоб піти на побачення, поспілкуватися. Швидше, це було вимушено, – розповів Хіменес-Браво.

Ектор під час роботи на Мальдівах

Чи вільне серце Ектора Хіменес-Браво?

Про те, чи є в Ектора дама серця, міркують усі українські глядачки та шанувальниці шефа. А він своєю чергою намагається тримати своє особисте життя під секретом.

Але нам улюбленець тисячі жінок зізнався, що його серце не вільне.

Зараз я щасливий у стосунках. Я не розкриваю їх, бо у минулому був такий прецедент, коли це дуже негативно вплинуло на стосунки. Настане момент, коли ми перестанемо ховатися від шанувальників, але всьому свій час, – поділився Ектор.

Серце Ектора зараз не вільне

Кулінарний експерт зізнається, що зараз може назвати свою другу половинку ідеальною. Адже зараз у них збігаються цілі, бажання та розуміння майбутнього.

Цікаво бути з дівчиною, яка хоче досягти чогось. Але на першому місці для мене має бути сім'я. Сім'я – це не просто місце проживання, це про людину. Важливо відчувати комфорт, затишок і щоб це було те місце, де моя душа відпочиває, – поділився з нами головний шеф-кухар країни.

Раніше ми писали про те, що Ектор Хіменес-Браво розкрив складні подробиці свого життя, коли намагався накласти на себе руки.