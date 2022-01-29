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Хто зробив найнесподіваніший подарунок Ектору Хіменесу-Браво: вся квартира була заставлена квітами

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Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 січня, 17:20
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Суддя популярного кулінарного проекту та найгарячіший шеф України зізнався, хто ж зробив йому найприємніший сюрприз на 50-річчя
Ектор Хіменес-Браво розповів про найнесподіваніший подарунок у день народження.
Ектор Хіменес-Браво розповів про найнесподіваніший подарунок у день народження. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Минулого тижня Ектор Хіменес-Браво відсвяткував свій ювілей – кулінару виповнилося 50 років. Розділити цю радісну дату разом із ним зібралися його друзі та рідні.

Близькі кухарі підготували йому справжній день сюрпризів, про який Ектор згадує із захопленням. Свято розпочалося за день до основної дати.

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Я якраз прилетів з Одеси, а вся моя квартира в Києві була заставлена квітами, було сім великих букетів і кульками, – розповів шеф-кухар.

Ранок ювілею теж розпочався з приємних несподіванок – усі друзі, колеги та рідні Ектора записали для нього відеопривітання.

Привітання від усієї моєї родини, від усіх друзів з усіх континентів: друзі дитинства з Колумбії, вся сім'я, друзі з Канади, з Азії, з Європи та звичайно ж з України, колеги. Це було відео завдовжки 20 хвилин, де у кожного було по 20 секунд. Дуже класне вітання, яке виявилося збирали з листопада місяця, – поділився Хіменес-Браво.

День народження випав на один із знімальних днів програми "МастерШеф", тому головний суддя проекту отримав сотні привітань від колег та творчої команди шоу.

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Друзі та колеги подарували Ектору безліч приємних подарунків, серед яких сумка Louis Vuitton та неймовірна картина-абстракція.

На честь дня народження шеф-кухар також вирішив порадувати себе і купив нову машину BMW. Цією радістю він поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Так минув день народження іменитого шефа. Але, як виявилося під час інтерв'ю, приємний сюрприз напередодні дня народження з букетами та кулями для Ектора приготувала його кохана .

Зазвичай шеф-кухар не ділиться подробицями свого особистого життя, але нам все ж таки розповів, як почувається в нових відносинах і чому не говорить про них публічно. Незабаром повне інтерв'ю на нашому сайті .

А раніше ми писали про те, які листи отримує Ектор Хіменес-Браво від своїх шанувальниць та як реагує на оголені фото у Direct .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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