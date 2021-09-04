Секс вирішує все: 5 зізнань Полякової та Єфросиніної про шлюб

Маша Єфросиніна та Оля Полякова випустили нове шоу / Фото: Скріншот з YouTube

YouTube-шоу Маші Єфросиніної та Олі Полякової називається "Дорослі дівчатка", зовсім як нова пісня Королеви ночі. У першому випуску зірки торкнулися теми, які їм близькі, і зробили несподівані зізнання.

Про все це ми коротко розповімо далі в декількох пунктах.

Скільки разів на тиждень секс

Проблема довгого шлюбу не тільки в тому, що він мене не хоче... У довгому шлюбі є ось ця тема, коли трошки лінь, – сказала Полякова.

Єфросиніна зізналася, що з такою ж проблемою стикається і вона, коли секс на тиждень відбувається один-два рази.

Криза у стосунках і інтим

Маша Єфросиніна згадала, як її шлюб з Тимуром Хромаєвим розпався через 11 років, вони жили окремо і чоловік засипав її подарунками.

Полякова зазначила, що часом скандали і сварки можуть "розігріти" подружнє життя, адже це куди веселіше, ніж спокій і звичка.

Так, притупляється пристрасть, так, йде регулярний секс, так, йде романтика, але ти живеш з людиною для комфорту, у вас спільні діти, спільні цілі... І якщо у тебе плюсів більше, то ти пробачаєш ці мінуси, – додала Оля.

Секс врятував шлюб Маші

Маша Єфросиніна зізналася, що на початку стосунків імітувала оргазм. Мені так від себе стало гидко, – сказала ведуча.

Маша Єфросиніна/Скріншот з YouTube

Вона розповіла про це Тимуру і після, щоб розв'язати цю проблему, вони разом дивилися порно і ходили в секс-шоп.

Другий шлюб ми побудували тому, що почавши таємно зустрічатися від друзів, ми просто переспали. І в сексі, перебуваючи в цій кризі, рік не спілкуючись, в першому сексі я зрозуміла силу того, що таке близькість і крутий секс одночасно, – розповіла Маша.

Рутина в шлюбі – неминуча

У відповідь на зізнання Єфросиніної Полякова розповіла, що у неї в стосунках все починалося дуже пристрасно і бурхливо, проте з роками все це притупляється і зараз подружнє життя – це просто рутина. Так, за словами співачки, відбувається у більшості людей.

Тоді коханець?

Що в цій ситуації робити – Полякова не знає. Маша Єфросиніна відразу заговорила про коханця, але зазначила, що жінки ніколи не зраджують заради сексу. Вона вважає, що жінки зраджують "в голові", що всередині у них порожнеча і брак любові.

Дивіться повний випуск шоу Єфросиніної та Полякової "Дорослі дівчатка":

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