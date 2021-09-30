Кадр з фільму "Титан" / Фото: пресслужба

"Титан" – це друга повнометражна картина французької кінорежисера Джулії Дюкорно. Попередня її робота – хоррор з елементами канібалізму "Сире" – також була представлена в основному конкурсі фестивалю у 2016 році та завоювала Приз ФІПРЕССІ. Новий боді-хоррор і трилер "Титан" перевершив шокуючий дебют режисерки і отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю цього літа. Чому фільм називають скандальним і про що сюжет – розповідаємо далі.

Кадр з фільму "Титан" (2021) / Фото: Скріншот з YouTube

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За сюжетом, Алексія працює стриптизеркою і має сексуальний потяг до автомобілів. Через важку дитячу травму (у дитинстві після аварії їй вставили в череп титанову пластину), а також відсутність батьківської любові, вона виросла схильної до насильства. Коли її неконтрольована агресія заходить занадто далеко, вона змінює зовнішність і видає себе за іншу людину.

Головні ролі в стрічці виконали переконлива дебютантка Агата Руссель і 5-кратний номінант і володар Премії "Сезар", а також Нагороди за кращу чоловічу роль Каннського кінофестивалю Венсан Ліндон.

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Джулія Дюкорно стала другою жінкою в історії Каннського фестивалю, яка отримала головний приз.

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