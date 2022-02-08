Секси матусі: сміливі образи вагітних Ріанни, Дженнер та Ратаковські (голосування)

Найсміливіші вбрання вагітних зірок / Фото: instagram.com/kyliejenner, instagram.com/emrata, instagram.com/diggzy/

У Мережі обговорюють нові світлини Ріанни яка оголила живіт у чорному топі зі шнурівкою від Jean Paul Gaultier. Співачка не цурається фірмового стилю і носить все, що їй заманеться, незважаючи на зміни фігури.

Свій total black лук 33-річна зірка доповнила туфлями Jimmy Choo та широкими окулярами Balenciaga.

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Новий вихід вагітної Ріанни / Фото: instagram.com/diggzy/

Звичайно, Рі не єдина, хто не відмовляється від стильного аутфіту через вагітність. Свого часу Кайлі Дженнер вразила публіку чорною сукнею LaQuan Smith, яка більше підкреслювала фігуру зірки, ніж приховувала.

Вагітна Кайлі Дженнер у сукні LaQuan Smith / Фото: instagram.com/kyliejenner

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Фатальний образ Кайлі також складався з чорних туфель і довгого жакета, що прикривав її груди.

Ще один вихід у чорному – від вагітної Емілі Ратаковські. У 2020 році модель з'явилася на публіці у довгій сукні з вирізом з боку та високих червоних чоботях.

Емілі Ратаковські під час вагітності / Фото: instagram.com/emrata

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До стильного луку Емілі підібрала чорні окуляри, сумочку та масивні браслети на руку.

Чий образ вам подобається більше? Ріанни Кайлі Дженнер Емілі Ратаковські Жоден не подобається

Днями інтернет підірвала новина про те, що Ріанна чекає на дитину від A$AP Rocky. Це буде первісток 33-річної зірки.

Нещодавно ми розповідали, з ким раніше зустрічалася Рі.