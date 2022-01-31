Ріанна та A$AP Rocky чекають на дитину: дізнайтеся, з ким ще раніше зустрічалася співачка

Публікуємо інформацію про гучні романи співачки, про які свого часу говорили всі

Згадуємо найбільш гучні романи Ріанни / Фото: Getty Images

Сьогодні ефект бомби справила новина про те, що 33-річна співачка Ріанна чекає дитину від A$AP Rocky. Поки що невідомо, чи планує пара грати на весілля. Але це також непоганий пригадати й інших чоловіків, з ким мала стосунки барбадоська співачка.

Найгучніші романи Ріанни

Негус Сілі

Цього хлопця джерела називають першою великою любов'ю Ріанни ще до того, як вона стала світовою зіркою. На батьківщині артистки в Барбадосі Негус Сілі був дуже відомим. Але 15-річна Рірі змогла домогтися прихильності хлопця і на кілька місяців вони стали нерозлучними. Хто знає, як склалися б стосунки пари, якби Ріанна не поїхала до США, підписавши перспективний контракт.

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Ріанна та Негус Сілі / скріншот

Кріс Браун

Стосунки Ріанни та Кріса Брауна нагадували американські гірки. Роман із репером артистка розпочала у 2008 році. Вони проводили дуже багато часу разом на тусовках у клубах та барах, разом працювали над музичним матеріалом. Але щастя закінчилося в один момент, коли в 2009 році Ріанна потрапила до лікарні непритомна. Медики в дівчині з закривавленим обличчям впізнали Ріанну. А як з'ясувалося пізніше, її вдарив Кріс Браун. Звичайно ж, про якісь стосунки далі не могло бути й мови. Як виявилося, пізніше зірка знову вирішить увійти до тієї ж річки.

/ Фото: Getty Images

Дрейк

Щоб забутись після невдалих відносин, Ріанна знову йде з головою в новий роман. Її наступним обранцем став канадський репер Дрейк. Були гарні освідчення в коханні, поцілунки на відпочинку та перед камерами папараці. А потім Дрейк та Кріс Браун поб'ються за Ріанну на вечірці. Пізніше співачка знову повернеться до Кріса Брауна, розбивши Дрейку серце.

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Ріанна та Дрейк / Фото: Getty Images

Хассан Джаміль

Період романтичного та пристрасного затишшя розпочався в житті Ріанни влітку 2017 року, коли вона почала зустрічатися з Хассаном Джамілем, харизматичним мільярдером, чия сім'я знаходиться на 12-му місці у списку найбагатших сімей у Саудівській Аравії.

Разом закохані об'їздили величезну кількість країн. Іноді фотографам вдавалося сфотографувати їх разом. Багато хто також пророкував їм розкішне весілля. Але вже за 2 роки їхні стосунки зійшли нанівець. Є думка, що завадили парі батьки Джаміля. Нібито вони були проти, щоб до їхньої родини увійшла світова зірка, і хотіли бачити в ролі нареченої більш скромну дівчину.

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Ріанна та Хассан Джаміль / скріншот

A$AP Rocky

Зараз Ріанна знаходиться у стосунках з репером A$AP Rocky, з яким їм раніше приписували роман, але їх насправді пов'язували лише дружні стосунки, вони також багато разом працювали. І лише у 2020 році інсайдери підтвердили, що пара разом уже кілька місяців. Допоміг повернути стосунки у нове русло карантин. І тепер Ріанна і A$AP Rocky – нерозлучні і, як стало відомо сьогодні, чекають на спільну дитину.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Ми з нетерпінням чекаємо на нові подробиці про стать дитини і, можливо, новини про зміну сімейного статусу.

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