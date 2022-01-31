Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⛔ Криваві "протести" ✌ Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua

Ріанна вагітна

Суїцид Міс США

Ектор про секс

Саніній погано

Чарльз злякався

Чоловіки Няні Віки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ріанна та A$AP Rocky чекають на дитину: дізнайтеся, з ким ще раніше зустрічалася співачка

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 20:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Публікуємо інформацію про гучні романи співачки, про які свого часу говорили всі
Згадуємо найбільш гучні романи Ріанни
Згадуємо найбільш гучні романи Ріанни / Фото: Getty Images

Сьогодні ефект бомби справила новина про те, що 33-річна співачка Ріанна чекає дитину від A$AP Rocky. Поки що невідомо, чи планує пара грати на весілля. Але це також непоганий пригадати й інших чоловіків, з ким мала стосунки барбадоська співачка.

Найгучніші романи Ріанни

Негус Сілі

Цього хлопця джерела називають першою великою любов'ю Ріанни ще до того, як вона стала світовою зіркою. На батьківщині артистки в Барбадосі Негус Сілі був дуже відомим. Але 15-річна Рірі змогла домогтися прихильності хлопця і на кілька місяців вони стали нерозлучними. Хто знає, як склалися б стосунки пари, якби Ріанна не поїхала до США, підписавши перспективний контракт.

Реклама
Ріанна та Негус Сілі / скріншот

Кріс Браун

Стосунки Ріанни та Кріса Брауна нагадували американські гірки. Роман із репером артистка розпочала у 2008 році. Вони проводили дуже багато часу разом на тусовках у клубах та барах, разом працювали над музичним матеріалом. Але щастя закінчилося в один момент, коли в 2009 році Ріанна потрапила до лікарні непритомна. Медики в дівчині з закривавленим обличчям впізнали Ріанну. А як з'ясувалося пізніше, її вдарив Кріс Браун. Звичайно ж, про якісь стосунки далі не могло бути й мови. Як виявилося, пізніше зірка знову вирішить увійти до тієї ж річки.

/ Фото: Getty Images

Дрейк

Щоб забутись після невдалих відносин, Ріанна знову йде з головою в новий роман. Її наступним обранцем став канадський репер Дрейк. Були гарні освідчення в коханні, поцілунки на відпочинку та перед камерами папараці. А потім Дрейк та Кріс Браун поб'ються за Ріанну на вечірці. Пізніше співачка знову повернеться до Кріса Брауна, розбивши Дрейку серце.

Реклама

Ріанна та Дрейк
Ріанна та Дрейк / Фото: Getty Images

Хассан Джаміль

Період романтичного та пристрасного затишшя розпочався в житті Ріанни влітку 2017 року, коли вона почала зустрічатися з Хассаном Джамілем, харизматичним мільярдером, чия сім'я знаходиться на 12-му місці у списку найбагатших сімей у Саудівській Аравії.

Разом закохані об'їздили величезну кількість країн. Іноді фотографам вдавалося сфотографувати їх разом. Багато хто також пророкував їм розкішне весілля. Але вже за 2 роки їхні стосунки зійшли нанівець. Є думка, що завадили парі батьки Джаміля. Нібито вони були проти, щоб до їхньої родини увійшла світова зірка, і хотіли бачити в ролі нареченої більш скромну дівчину.

Реклама
Ріанна та Хассан Джаміль / скріншот

A$AP Rocky

Зараз Ріанна знаходиться у стосунках з репером A$AP Rocky, з яким їм раніше приписували роман, але їх насправді пов'язували лише дружні стосунки, вони також багато разом працювали. І лише у 2020 році інсайдери підтвердили, що пара разом уже кілька місяців. Допоміг повернути стосунки у нове русло карантин. І тепер Ріанна і A$AP Rocky – нерозлучні і, як стало відомо сьогодні, чекають на спільну дитину.

Ріанна та A$AP Rocky
Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Ми з нетерпінням чекаємо на нові подробиці про стать дитини і, можливо, новини про зміну сімейного статусу.

А поки що пропонуємо вам почитати про драми у житті покійної Юлії Началової.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
31 січня. Джозеф Бреді. Цього дня 61 рік тому американський нейробіолог Джозеф Бреді відправив у перший космічний політ свого вихованця - шимпанзе Хема…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Цитата на segodnya.ua
Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти