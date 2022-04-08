StandUpForUkraine: співачка Селін Діон закликала людей фінансово допомагати біженцям з України

Селін Діон закликала фінансово допомагати українцям / Фото: instagram/celinedion/, открытые источники

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало подією, яка назавжди увійде до світової історії та кожного українця зокрема. Але ми не залишилися самі у боротьбі з російським окупантом. Західні зірки та весь цивілізований світ стоїть разом із нами проти російського чобота. І нещодавно ми писали про світових зірок, які приєднуються до мітингу "Встань за Україну" . Одна з них – культова артистка Селін Діон.

На своїй сторінці в Instagram вона вкотре підтримала Україну та з українським прапором на тлі звернулася до світових лідерів та всіх небайдужих зі словами:

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Селін Діон

Я встаю за Україну і звертаюся до всіх світових лідерів: ми потребуємо вас більше, ніж будь-коли. Відповісти на заклик усім: активістам, адвокатам, волонтерам, які працювали, щоби підтримувати біженців з України та всього світу. Завтра ви повинні вирішити, скільки підтримки ви дасте цим людям, які були змушені покинути свої будинки, свою країну, коханих. Прошу, підтримуйте цих біженців скрізь і давайте їм фінансову підтримку, скільки можете. Спасибі!

Зірка підписала наступний ролик так:

Я встаю за Україну та за біженців по всьому світу. Я закликаю світових лідерів допомогти всім тим, хто мусить покинути свої будинки. Будь ласка, переконайтеся, що вони отримають підтримку, якої вони відчайдушно потребують зараз.

Звернення Селін Діон прозвучало в рамках найбільшої у світі онлайн-акції Social Media Rally.

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До речі, нещодавно співачка Шер жорстко "проїхалася" по Путіну.

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