Співачка Шер жорстко "проїхалась" по Путіну: Він вже несе відповідальність за майбутній голод

Відома американська співачка неодноразово засуджувала кремлівського лідера та висловлювала підтримку українському народу

Шер жорстко висловилася про Путіна / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Співачка Шер дуже стурбована тим, що РФ почала війну проти України і через путінських солдатів страждає та гине мирне населення, в тому числі невинні діти. Раніше зірка навіть заявила про готовність прийняти у власному будинку українських біженців, адже "якби трапилася така ситуація з нею, хтось точно прийшов би на допомогу".

Також Шер не боїться відкрито засуджувати кремлівського диктатора Путіна у цьому кровпролитті. Ще за декілька днів до вторгнення артистка назвала російського президента деспотом, якого потрібно негайно зупинити.

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Нині ж Шер поширила у Twitter-акаунті посилання на статтю Європейської ради з міжнародних відносин. У тексті йдеться про те, як підтримка Заходу, зокрема надання зброї, може допомогти Україні якомога швидше вивести рашистські війська зі своєї території.

Як західна наступальна зброя може допомогти Україні перемогти Росію – Європейська рада з міжнародних відносин… Путін уже несе відповідальність за мільйони біженців, жінок, дітей і майбутній голод до 500 мільйонів людей у світі через те, що не буде врожаю пшениці, – додатково написала Шер.

How Western offensive weapons can help Ukraine defeat Russia European Council on Foreign Relations Putin is already responsible for Millions Of Refugees,WOMEN & CHILDREN,& Coming Famine For up to 500Mill in the,BECAUSE THERE WILL NO WHEAT CROP https://t.co/tfjN7c0Slf — Cher (@cher) April 6, 2022

Окрім того, Шер поширила посилання, де люди можуть дізнатись, чому російські окупанти завозять в Україну мобільні крематорії.

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Зазначимо, що актор Шон Пенн також активо підтримує Україні з перших днів війни. Так, тиждень тому він приїхав до Львова, щоб допомагати українським біженцям.