Співачка Шер жорстко "проїхалась" по Путіну: Він вже несе відповідальність за майбутній голод

Співачка Шер дуже стурбована тим, що РФ почала війну проти України і через путінських солдатів страждає та гине мирне населення, в тому числі невинні діти. Раніше зірка навіть заявила про готовність прийняти у власному будинку українських біженців, адже "якби трапилася така ситуація з нею, хтось точно прийшов би на допомогу".

Також Шер не боїться відкрито засуджувати кремлівського диктатора Путіна у цьому кровпролитті. Ще за декілька днів до вторгнення артистка назвала російського президента деспотом, якого потрібно негайно зупинити.

Нині ж Шер поширила у Twitter-акаунті посилання на статтю Європейської ради з міжнародних відносин. У тексті йдеться про те, як підтримка Заходу, зокрема надання зброї, може допомогти Україні якомога швидше вивести рашистські війська зі своєї території.

How Western offensive weapons can help Ukraine defeat Russia European Council on Foreign Relations Putin is already responsible for Millions Of Refugees,WOMEN & CHILDREN,& Coming Famine For up to 500Mill in the,BECAUSE THERE WILL NO WHEAT CROP https://t.co/tfjN7c0Slf