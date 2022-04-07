Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

З ким Надя?

Добринін про ТрО

Хейлі вагітна?

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Біллі Айліш, Кріс Рок, Мадонна: світові зірки приєднаються до мітингу "Встань за Україну"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 19:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голлівудські актори та всесвітньо відомі музиканти об'єднаються у соціальних мережах для проведення мітингу на підтримку українського народу "Встань за Україну"
Світові зірки приєднаються до мітингу "Вставай за Україну"
Світові зірки приєднаються до мітингу "Вставай за Україну" / Фото: Instagram

Зірки світової величини висловлюють свою підтримку та закликають світ зупинити російську агресію. Наприклад, гурт Metallica збирає 1 мільйон доларів для українців.

Десятки голлівудських акторів, музикантів та активістів об'єднаються через соціальні мережі у рамках мітингу "Встань за Україну". Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Реклама

Благодійний захід допоможе зібрати фінансову та гуманітарну допомогу для українських біженців.

Як повідомляють організатори, до ініціативи вже підключилися зірки світової величини, такі як Мадонна, Біллі Айліш, Г'ю Джекман, Елтон Джон та Кріс Рок. Також про свою участь у мітингу заявили Еллен ДеДженерес, Біллі Портер, Брюс Спрінгстін та багато інших.

Мітинг у Мережі відбудеться у суботу, 9 квітня, а після його проведення у Варшаві оголосять внески. Захід очолять голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Реклама

Раніше повідомлялося, що британська група Queen збирає гроші для українців. У рамках благодійної акції виклали у Мережу запис свого концерту у Харкові, який відбувся 2008 року.

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти