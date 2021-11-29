Комедія Велика прогулянка з Юрією Ткачем та Оленою Кравець. Дивіться тизер-трейлер

Творці сімейної комедії "Велика Прогулянка" представляють тизер-трейлер / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Велика Прогулянка починається, а значить #шампуривверх! Вперше на великих екранах улюблені знаменитості в головних ролях. Олена Кравець та Юрій Ткач, а також несподівані зірки українського футболу та виконавиця, чиї треки гримлять під час кожного українського застілля.

Сімейство районних бізнесменів Наливайченка підготувалися до відпочинку на природі на всі сто: у їхньому арсеналі чимало смачної їжі та незмінних атрибутів для проведення сімейних веселощів — взяти хоча б надувне коло-фламінго глави сімейства Толі (Юрій Ткач).

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Яскрава Рая (Ірина Гатун) теж ніяк не може всидіти на місці, вона щосили намагається не зводити очей з дітей.

Юрій Ткач зіграє одну з головних ролей – главу сімейства Наливайченко / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Ідилію" руйнують Драгоманови, які вибрали ту ж галявину для сімейного пікніка. Ось тільки у стриманої викладачки історії мистецтв Тані (Олена Кравець) та її чоловіка-диригента Євгена (Андрій Ісаєнко) трохи інші погляди на відпочинок — вони віддають перевагу спортивним активностям на свіжому повітрі.

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Олена Кравець перевтілиться у викладачку історії мистецтв / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Але дві абсолютно різні за поглядами та переконаннями сім'ї — не єдині, кого зацікавила ця галявина. Неподалік причаївся місцевий корупціонер Степан Хом'як (Михайло Жонін) зі своїм помічником Геною (Олексій Завгородній) – вони явно щось задумали.

Михайло Жонін та Олексій Завгородній приєднаються до "тусовки" на поляні / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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І, здається, всі інгредієнти для "гарячої зустрічі" вже готові, але... когось не вистачає. У момент, коли на них зовсім ніхто не чекає, у кадрі з'являться капітан національної збірної України Андрій П'ятов та захисник футбольного клубу "Шахтар" Євген Коноплянка.

Відомі футболісти Андрій П'ятов та Євген Коноплянка у фільмі "Велика прогулянка" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ну, як, тепер уже все на місці? Що ж ще може тут статися? Хто перетворить уже й так не маленьку прогулянку на велику? Ну хто ж, якщо не яскраві VERKA SERDUCHKA та її мама? Після їх появи життя героїв вже не буде таким, як було раніше.

Вєрка Сердючка теж з'явиться у сімейній комедії / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Велика прогулянка на великих екранах вже з 24 лютого 2022 року!

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