Сім'я Віктора Павліка зупинилась у лакшері готелі в Буковелі – скільки коштують апартаменти

Сім'я Віктора Павліка продовжує відпочивати на гірськолижному курорті. / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова та Віктор Павлік насолоджуються відпочинком у зимових Карпатах разом з маленьким сином Мішею. Так як дружина артиста – блогерша, то вона вирішила зробити детальний огляд їхніх апартаментів та розповісти про вартість зимового відпочинку.

Днями сім'я Павліка перебралась у новий лакшері готель, розташований у Буковелі - Radisson Blu Resort. Раніше Репяхова зізнавалась своїм фоловерам, що давно мріяла побувати там, і ось її мрія здійснилась.

Реклама

Ми знову в Буковелі, що не може радувати. Вивчаємо нову територію. Насолоджуємось прекрасними видами, – зазначила Катерина.

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Із плюсів Репяхова виділила близьке розміщення горки для лиж, а з мінусів – немає де гуляти з каляскою і в центр не потрапиш, лише в обхід.

Так як дружина Павліка ще не озвучувала вартість їхнього номера в готелі, то ми вирішили зробити це самі. Так, на сайті Booking.com номер цього готелю за чотири ночі для двох дорослих та одніє маленької дитини може обійтися в 40 тисяч гривень (за одну ніч – близько 13 тисяч гривень).

У готелі є два ресторана, спа-центр, критий басейн, сауна та тренажерний зал. На території закладу ще працює масажний кабінет, салон краси, солярій та турецька лазня.

Реклама

Окремо за сніданок доведеться віддати ще 400 гривень. А от приватна автостоянка тут безкоштовна.

Катерина Репяхова провела невеличку екскурсію їхнім номером. Як видно апартаменти просторі, а у ванній є велике прозоре скло.

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Як зазначила блогерша, у їхньої сім'ї включені сніданки та вечеря. Разом з сином та чоловіком Катерина ходила на вечерю, яка їй однозначно сподобалась.

Реклама

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Також Репяхова порівняла готельне есперссо – одне за 80 гривень, а інше – безкоштовне зі сніданку. За її словами те, що коштує – смачніше.

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Окрім того, Катерина разом сином вже встигли відвідати і спа-центр.

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік разом з сім'єю заїхав до свого рідного села, де він провів дитинство. Звідти Катерина Репяхова поділилась зворушливим архівним кадром.