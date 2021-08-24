Сердючка під дощем запалила сцену Олімпійського на концерті до Дня Незалежності: відео

Вєрка Сердючка виступила на концерті до Дня Незалежності / Фото: Скріншот з YouTube

Сьогодні зал підспівує всім артистам, а особливо тим, хто на українській сцені стільки ж, скільки і років нашій країні. Андрій Данилко створив свого персонажа, Вєрку Сердючку, як раз в 1991 році, коли Україна стала незалежною.

За всі роки артист встиг стати улюбленцем відразу декількох поколінь. Сьогодні Сердючка, яка раніше публічно зняла зірку з голови на сцені Atlas Weekend, запалила на "Олімпійському" з хітом Dancing Lasha Tumbai.

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Концерт до Дня Незалежності, який проходить на "Олімпійському" в Києві, почався о 21:00. На заході вже встигли виступити такі знаменитості, як Ірина Білик, TAYANNA, група KAZKA, Христина Соловій, Олег Винник, Олег Скрипка та інші.

На святковому концерті виступила Софія Ротару, яка недавно співала на "Новій хвилі" в Сочі. До слова, нещодавно Ігор Кондратюк заявив, що "Не випускав би" Софію Михайлівну на сцену концерту до Дня Незалежності України.

Раніше ми також робили додбірку зірок, які привітали Україну з 30-річчям проголошення незалежності. Сьогодні Володимир Зеленський нагородив MONATIK званням "Заслужений артист України", ми подумали, хто ще міг отримати таке звання.