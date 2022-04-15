Сергій Притула розповів про "куточок русні" в його штабі, сім'ю та сон на підлозі під час війни

Сергій Притула дав велике інтерв'ю / Фото: instagram.com/siriy_ua

Ведучий, політик та волонтер Сергій Притула у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом з командою добровольців відкрив волонтерський штаб у своєму офісі в Києві. Притула забезпечує військових ЗСУ та бійців тероборони всім необхідним: бронежилетами, касками, їжею, технікою тощо.

В інтерв'ю "Сьогодні" Сергій Притула розповів, як налаштовує себе на волонтерство, про розлуку зі сім’єю, а також про те, що він думає з приводу роботи на ТБ і кар'єрі політика в майбутньому.

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"24 лютого стало відправною точкою щодо ставлення до людей"

Сергій Притула з перших днів війни активно допомагає нашим бійцям. Ведучий поділився, як він себе налаштовує на волонтерство та чи не відчуває втоми.

Я хочу, щоб наші діти жили у вільній Україні. Її існування залежить від стійкості українського Війська! Ось і вся філософія налаштування чи пошуку мотивації. І на тлі щоденного подвигу наших захисників моя чи ще когось іншого втома – це взагалі не предмет для обговорення, – пояснив Притула.

Усім відомо, що відпочинок та сон – важливі елементи життя навіть в умовах війни. Сергій Притула зізнається, що вони у штабі також знаходять вільну годинку, аби відпочити. Однак на початку війни це було складно.

Через тиждень після початку повномасштабного вторгнення росії стало зрозуміло, що без фізичного відновлення організму твій коефіцієнт корисної дії суттєво знижується. А має навпаки – рости. І для цього потрібен сон. У перші дні ми всі в штабі цим нехтували, бо був такий стан адреналіну. Згодом кожен прийшов до певного графіка життя, бо це марафон і це надовго. Тому так, нехай на підлозі у волонтерському штабі, але сон став обов’язковим елементом добового графіку, – розповів Сергій.

Сергій Притула зізнається, що сон став обов'язковим елементом графіку / Фото: instagram.com/siriy_ua

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Також Притула поділився, як особисто він себе підбадьорює під час війни та що не дає йому зійти з розуму.

Концентрація на роботі дозволяє в цей непростий час отримувати заряд бадьорості. Тому що коли тобі вдається знайти десь вкрай необхідний комплекс БПЛА вартістю у пів мільйона доларів і люди за шість годин забезпечують своїми пожертвами наявність цієї суми, то це суттєво додає енергії і мотивує працювати далі.

Під час війни кожен розкривається по-новому, як для інших, так і для себе. Ми дізнались у Сергія, чи відчув він зміни у собі та у людей з близького оточення.

Війна розпочалась у 2014-му, тому в моєму випадку якихось суттєвих змін у моєму житті не відбулось, окрім того, що довелось суттєво масштабувати роботу. Але 24 лютого дійсно стало відправною точкою щодо ставлення до тих чи інших людей навколо. До когось з’явилось більше уваги. На стосунках із кимось поставлено хрест. Думаю, це до болю знайома історія багатьом українцям, – висловився ведучий.

Де зараз перебуває сім’я Притули?

Разом з дружиною Катериною Сопельник Сергій виховує двох доньок Соломію та Стефанію. Також у Притули є син Дмитро від першого шлюбу.

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Сергій не став багато розповідати про свою сім'ю. Однак ведучий зізнався, що його рідні зараз перебувають в Україні. Вони в безпеці.

Сергій Притула в колі родини / Фото: instagram.com/siriy_ua

Зі своєю дружиною Сергій постійно підтримує зв'язок по телефону, так само і з мамою.

Я дуже вдячний їй (дружині, – Ред.) за моральну підтримку і, зрештою, за допомогу у ряді організаційних та логістичних питань у перші два тижні після 24 лютого. Далі попросив більше зосередитись на дітях. Мама зараз з дружиною та дітьми разом. Я вдячний їй, що допомагає Каті з малими, – поділився ведучий.

Водночас брат Притули зараз долучений "до захисту України проти рашистів".

Сергій з братом / Фото: instagram.com/siriy_ua

"Російська армія – це посміховисько і армія бомжів"

До війни Сергій активно займався політичною діяльністю, а також працював на ТБ. Ми поцікавились у нього, чи вдасться у майбутньому повернутись до знімального процесу, або ж він повністю присвятить себе політиці.

Я не знаю, чи зможу повернутись до роботи у кадрі. Щодо політики, то я волів би повернутись до цього питання після Перемоги. Зараз основна задача – захистити українського Солдата, об'єднатися навколо забезпечення нашої Армії та підтримки військових. Що ми робитимемо після перемоги зараз залежить від них, – висловився Притула.

Сергій Притула вірить у перемогу України / Фото: instagram.com/siriy_ua

Окрім волонтерства, Сергій Притула приділяє увагу спілкуванню із західними медіа, через які він намагається донести до західних суспільств ті чи інші потрібні наративи про війну.

Як каже Притула, медіа – це дуже впливовий важіль формування громадської думки.

Ми розповідаємо їм і про роботу штабу. І ще ми показуємо іноземним журналістам у нашому штабі "куток русні" – музей трофеїв, які військові приносять на знак подяки за те, що ми їм допомагаємо. Ми хочемо, щоб вони наочно бачили, як працюють наші військові і що російська армія – це посміховисько і армія бомжів, – зазначив ведучий.

Крім того, Сергій пояснив, що світ дізнається про війну в Україні завдяки життєвим історіям, якими діляться люди у соцмережах.

Наприклад, це історія собаки Баварія, яку військові з 72-ої бригади врятували з розбитого будинку в Ірпені і привезли до нас у штаб, а наша волонтерка передала через рівненських волонтерів собаку до родини. Фактично завдяки кільком фото та відео міжнародних журналістів про собаку люди десь далеко у США, які ніколи не цікавляться новинами, дізналися, що у нас тут вбивають і калічать людей, руйнують міста росіяни. Це все маленькі меседжі, які складають велику інформаційну картину цієї війни і розставляють акценти, що правда за Україною, – додав Притула.

Наостанок Сергій відповів на найпопулярніше запитання: що він зробить першим після перемоги України?

Сяду за кермо і помчу до сім’ї! – лаконічно заявив ведучий.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя в інтерв'ю ділився про те, як запізнення в 30 хвилин врятувало життя.