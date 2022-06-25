Сергій Притула крізь сльози ледь зміг записати відео. До кого звернувся телеведучий?

Сергій Притула вдячний українцям, які за три дні перевиконали план по "Народним Байрактарам" / Фото: Скріншот із відео

За три дні українці зробили щось неймовірне. Об'єднавшись, наш народ зібрав 600 млн гривень на "Байрактари"! Збір коштів на "пташки" для ЗСУ оголосив Сергій Притула у день свого народження, 22 червня.

Той факт, що українці пожертвували на 100 млн гривень більше, ніж потрібно було дуже розчулив Притулу. Записуючи відео вдячності, ведучий не стримував сліз. Відповідний ролик він опублікував у Facebook.

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Це вже четверта спроба записати відео для вас. Перші три були невдалі, бо я трохи плакав. Бо відверто кажучи, витримати все те, що ви виробляли останні пару днів...Ті діти, які продавали черешні, полуниці і донатили на "Байрактари"...То було щось неймовірне, – висловився Притула.

Як стверджує Притула, "Народний Байрактар" свої місії виконав. За його словами, цей проєкт про українську крутість, гідність, про викорінення меншовартості.

Телеведучий зазначив, що ми показали всім - для українців немає нічого не можливого. За його словами, разом ми можемо перевертати світ та переписувати історію.

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Останні три дні це було єднання людей, які донатили дві гривні, селебретіс, які розповсюджували про нас інформацію та допомагали збирати кошти, медіа, які з нами об'єднались, щоб донести людям про важливість проекту. Це був проект навколо якого об'єдналась і влада, і армія. Ми маєму велику радість, що ми можемо допомогти нашій армії, – наголосив Притула.

Як зазначив Сергій Притула, кошти вдалось зібрати, тому що, ми всі були об'єднанні і тільки "єдність нас порятує, як націю, як народ та як державу".

Я коли дивився, як дівчатка пишуть: "лучший шопинг – "Байрактар"...просто знову сльози на очі навертаються від того, як ми всі дружньо об'єднались навколо чогось важливого і зробили це. Чотири "Байрактари" за три дні це наш з вами результат і всі, хто до цього долучився, всім дякую, – розчулився ведучий.

Окрім того, Притула вже заінтригував новим проєктом, який буде "дуже катастрофічним для тих ублюдків, які не розуміють з яким народом мають справу".

Зіркові колеги Притули та прості українці також висловили своє захоплення від того, що ми зробили за декілька днів:

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Слава Українцям!

Русня, тобі п*зда.

Скажуть на ядерку, ми і на таке зберемо.

Ці ублюдки ще не знають, проти кого вони пішли воювати. Будуть наші хлопці шкварити їх так, що аж дупи їхні горітимуть. Слава Україні!

Скріншот Instagram

Історія збору

22 червня благодійний фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков, відомий як Лачен, оголосили, що розпочинають збір коштів одразу на три безпілотники "Байрактар". Для цього потрібно було зібрати 15 млн доларів, або 500 млн гривень. Прості українці та бізнес активно під'єдналися до збору. Впоралися лише за три дні.

23 червня на українській платформі OLL.TV відбулася прем’єра повнометражного відеопроєкту "Народний байрактар". Сервіс змонтував та опублікував двогодинну стрічку про знищення ворожої техніки вогнем ЗСУ, знятих дронами. Головна мета проєкту – підтримати збір коштів на безпілотники для української армії, який проводить Благодійний фонд Сергія Притули.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більше ніж 3 млн людей отримали допомогу завдяки наймасштабнішій приватній гуманітарній ініціативі, яка об'єднує зусилля Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар". Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Раніше Сергій Притула та Parimatch Ukraine зібрали 6,8 млн грн для ЗСУ під час трансляції на Footballhub.