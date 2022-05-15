Сергій Притула зібрав понад 2,5 млн гривень на допомогу ЗСУ, коментуючи фінал Євробачення

Сергій Притула зібрав 2,5 млн грн для ЗСУ, поки коментував "Євробачення" / Фото: instagram.com/siriy_ua

14 травня Сергій Притула погодився стати неофіційним Twitter-коментатором пісенного конкурсу "Євробачення-2022" лише за однієї умови – якщо слухачі задонатять 1 мільйон гривень на допомогу українській армії. Здається, план перевиконали!

Це неймовірно! Дякуємо вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це лише мої картки. Без крипт та фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra, ви розірвали! Українці, ВИ НЕВЕРОЯТНІ! Одна перемога є, працюємо далі, – написав Притула у Twitter.

Скріншот: Twitter

Зазначимо, що багато українців були шанувальниками того, як Притула коментує "Євробачення" – ведучий завжди жартував у прямому ефірі та не забував про іронію та здоровий сарказм. Сьогодні вони були раді знову почути коментарі Сергія.

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Фінал був яскравим та напруженим! Просто зі сцени конкурсу лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк закликав світ допомогти Україні, а саме – Маріуполю та "Азовсталі". Пізніше Олег поспілкувався з пресою та знову заговорив про "Азовсталь".