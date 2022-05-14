Сергій Притула погодився коментувати Євробачення-2022 за мільйон гривень для ЗСУ

Телеведучий Сергій Притула був незмінним ведучим Нацвідбору Євробачення протягом 4 років, однак на цей раз відмовився брати участь у поідії.
Прихильники шоу в Україні неодноразово просили Притулу робити огляд на конкурс і їм це таки вдалося. Телеведучий погодився стати неофіційним коментатором шоу у своєму Twitter, якщо користувачі назбирають під час стріму один мильйон гривень для допомоги ЗСУ.
Я не збирався відволікатися від справ допомоги ЗСУ.Але пропозиції щедро задонатити мене зацікавали. Тому угода: я прокоментую фінал "Євробачення", а ви написипете нам за час стріму мільйон гривень для української армії. Згода? – каже ведучий.
@Eurovision. . .— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 13, 2022
: #, . ?
Однак, активні користувачі можуть назбирати необхідну сумму ще до початку стріма. В перші ж години у Twitter оголосили флешмоб, мета якого "накидати Притулі мільйон до стріму".
Один з дописувачів Сергія поділився скріном донату на 30000 грн та спитав, що ведучий буде робити, якщо збере всю суму до початку стріму.
Нема біди. Купимо ще чверть безпілотника, – передають слова ведучого "Новий канал".
Коментувати фінал "Євробачення 2022" Притула буде аудіокімнаті у Twitter. Початок стріму в суботу 14 травня о 22:00.
Нагадаємо, Сергій Притула розповів, як проходять його будні і що він зробить одразу після перемоги України – читайте в інтерв'ю.
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні