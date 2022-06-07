Сергій Сосєдов підтримав депортацію з Росії співачки Наргіз, яка виступає проти війни в Україні

Сергій Сосєдов розкритикував Наргіз Закірову / Фото: Скріншот із відео

Наргіз Закірову було затримано в аеропорту "Домодєдово", куди вона прилетіла рейсом з рідного Ташкента. Тоді її депортували назад на батьківщину. Також через те, що знаменита рок-виконавиця активно підтримує Україну і відкрито виступає проти війни, їй заборонили в'їзд до країни-агресорки до 2072 року.

Після цієї ситуації на горизонті з'явився Сергій Сосєдов. У коментарі Telegram-каналу "Звездач" він зізнався, що підтримує рішення путінської влади. Критик вважає, що Наргіз нібито говорила забагато дурниць, тож депортація буде їй уроком.

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Туди їй дорога! Нема чого говорити дурниці, треба думати, про що ти говориш, треба думати головою і взагалі усвідомлювати те, що ти робиш. Нехай вона посидить в Узбекистані і трохи подумає. Це має бути їй наука! Але дивно, чому вона в Узбекистані, я знаю, що вона є громадянкою США, – видав Сосєдов.

Коротко про Наргіз Закірову

50-річна співачка народилася в Ташкенті, столиця Узбекистану. У 1995 році з батьками та донькою емігрувала до США, де стала повноцінною громадянкою тієї країни. Кар'єру побудувала в Росії. Деякий час співпрацювала з продюсером Максимом Фадєєвим.

У 2017 році її внесли до списку бази "Миротворець" через порушення територіальної цілісності під час перетину державного кордону України в Криму та незаконну гастрольну діяльність на окупованому Росією півострові.

Скріншот "Миротворець"

З початку повномасштабної війни РФ проти України артистка висловлює підтримку українському народу та відкрито виступає в соцмережах проти війни. Також вона визнає, що російські солдати вчиняють геноцид українського народу.

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Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше Сергій Сосєдов ніяк не міг відчепитись від Максима Галкіна та Алли Пугачової, які виїхали з РФ. Він навіть придумав їм покарання за це.