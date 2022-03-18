Соседов придумал изощренное наказание Пугачевой и Галкину, покинувшим РФ и имеющим антивоенную позицию

Критик в очередной раз взялся за Аллу Пугачеву и ее мужа, давая комментарии СМИ

Критик снова взялся за семью "любимой" артистки / Фото: открытые источники

Ни для кого не секрет, что критик Сергей Соседов, многие годы работавший в Украине, неравнодушен к Алле Пугачевой. Он использует любую возможность, чтобы попиариться на ее имени или ее семье. Сейчас Соседов – один из тех, кто критикует семью Примадонны за то, что она уехала из РФ.

Ранее Сергей Соседов говорил, что стоит "национализировать" особняк пары в деревне Грязи. Теперь же острый на язык журналист, активно осуждающий звезд за их проукраинскую и антивоенную позицию, придумал наказание для Галкина, Ахеджаковой и других, кто не боится высказываться, несмотря ни на что.

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Соседов снова прицепился к паре

Издание BLITZ приводит слова Сергея Соседова. По его мнению, не стоит артистов лишать всех званий, регалий и госнаград из-за их громких заявлений. У него есть более изощренное предложение.

Нет, званий лишать не нужно. Звания даются за конкретные достижения, не авансом, а по факту заслуг. Нужно просто ставить на место людей, чтобы они знали свою нишу и понимали, что можно делать и что нельзя.

Что он имел в виду, говоря "ставить на место" – неясно, но так как за правду в РФ уже возбуждают уголовные дела, это может значить и арест, а то и чего похуже. От кровавого путинского режима можно ожидать всего, что угодно.

Напомним, Максим Галкин один из первых прокомментировал вторжение России в Украину, хотя многие россияне раскритиковали шоумена за его позицию.

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