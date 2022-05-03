Сестри Кардаш’ян вперше у повному складі з'явилися на Met Gala: розглядаємо вбрання

Всі сестри Кардаш'ян з'явилися на Met Gala 2022 / Фото: Getty Images, Prada, instagram.com/themetgalaofficial/

Червона доріжка Met Gala 2022 – головна модна тема сьогоднішнього дня. Поки що ви розглядали образ ведучої вечора Блейк Лайвлі, ми підготували красиві фото образів сімейства Кардаш'ян. Вперше знамениті сестри з'явилися на заході вечора у такому складі.

Кім Кардаш’ян на Met Gala 2022

За традицією, Кім Кардаш'ян – одна з найбільш обговорюваних персон балу Інституту костюму. Вона завжди вибирає вбрання з історією, екстравагантні та по-справжньому яскраві. Цього разу Кім, яка вступала за Україну через російське вторгнення, одяглася в один з найвідоміших образів в історії моди. Це цибуля від Мерилін Монро.

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Кім Кардашян на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, голлівудська легенда одягала його 19 травня 1962 заради виступу в Медісон Сквер Гарден, де вона заспівала Happy Birthday Mr President президенту Джону Ф. Кеннеді на день його 45-річчя. Тепер Кім у сукні позувала на червоній доріжці Met Gala.

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Кайлі Дженнер на Met Gala 2022

Її молодша сестра Кайлі Дженнер позувала у весільній сукні від Off-White, над якою працював покійний нині Вірджил Абло. Багато хто побачив у цьому весільному образі натяк на зміну сімейного статусу.

Кайлі Дженнер на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/kyliejenner

Образ вийшов досить екстравагантним, оскільки як аксесуари до вечірньої сукні було обрано кепку з фатою.

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Кайлі з сестрою Хлоє на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/kyliejenner

Хлої Кардаш'ян

Для Хлої Кардаш’ян це перший вихід на червону доріжку Met Gala 2022. Дівчина вирішила дотримуватись правил дрес-коду, з'явившись у сукні Moschino.

Хлоє Кардашян на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кендал Дженнер на Met Gala 2022

Модель Кендалл Дженнер прийшла на гламурний захід у цибулі від Prada.

Кендалл Дженнер на Met Gala 2022 / Фото: Prada

Шлейф виглядав дуже ефектно.

Модель позує в красивому образі від Prada / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кортні Кардаш’ян на Met Gala 2022

Найстарша з сестер Кортні віддала перевагу укороченій сорочці та спідниці Thom Browne. На червоній доріжці вона з'явилася з чоловіком Тревісом Баркером.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кріс Дженнер на Met Gala 2022

Мати сімейства Кріс Дженнер вибрала гарну сукню від Oscar de la Renta. Образ був відсиланням до Джекі Кеннеді під час її візиту до Камбоджі.

Кріс Дженнер т Кім Кардашян на Met Gala 2022 / Фото: Getty Images

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