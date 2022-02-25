Pray for Ukraine: Кім Кардашян заступилася за Україну і закликала нам допомогти

За нами не лише правда, а й увесь цивілізований світ, який не поділяє вторгнення Росії в Україну. Західні знаменитості виявляють солідарність та підтримку нашій країні у цей непростий час.
На своїй сторінці в інстаграм, у сториз, зірка реаліті-шоу та чи не головний трендсеттер світу – Кім Кардашян – підтримала Україну.
Також зірка опублікувала джерело, де можна допомогти Україні.
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Кім навряд чи побачить цей текст, але ми їй дуже вдячні за підтримку (нагадаємо, у неї 288 мільйонів передплатників та величезний вплив, як і наявність зв'язків) та привернення уваги світу до розпочатої Росією війни в Україні!
У нас немає сумнівів: все буде гаразд і все буде Україна!
Тим часом та інші світові зірки висловилися проти війни в Україні:
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.
- Фотограф Саша Самсонова закликала зупинити війну.
- Актриса Шеннен Доерті просить зірок не мовчати про війну в Україні
- Музикант Джаред Літо також надавав підтримку у Мережі.
- Голлівудський актор Даніель Брюль закликав зупинити війну в Україні