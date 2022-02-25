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Pray for Ukraine: Кім Кардашян заступилася за Україну і закликала нам допомогти

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 лютого, 20:19
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Одна з найпопулярніших та найвпливовіших жінок Америки публічно підтримала Україну
Кім Кардашян підтримала Україну
Кім Кардашян підтримала Україну / Фото: instagram.com/kimkardashian

За нами не лише правда, а й увесь цивілізований світ, який не поділяє вторгнення Росії в Україну. Західні знаменитості виявляють солідарність та підтримку нашій країні у цей непростий час.

На своїй сторінці в інстаграм, у сториз, зірка реаліті-шоу та чи не головний трендсеттер світу – Кім Кардашян – підтримала Україну.

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знімок екрана Кім Кардашян

Також зірка опублікувала джерело, де можна допомогти Україні.

знімок екрана Кім Кардашьн

Кім навряд чи побачить цей текст, але ми їй дуже вдячні за підтримку (нагадаємо, у неї 288 мільйонів передплатників та величезний вплив, як і наявність зв'язків) та привернення уваги світу до розпочатої Росією війни в Україні!

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

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У нас немає сумнівів: все буде гаразд і все буде Україна!

Тим часом та інші світові зірки висловилися проти війни в Україні:

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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