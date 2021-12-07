Мережу збентежило спільне фото Наташі Корольової з Тарзаном: Штучні обличчя

Наташу Корольову захейтіли за фотошоп / Фото: instagram.com/koroleva__star
Наташа Корольова хоч і вибачила Тарзану зраду, але останнім часом майже не публікує спільних фото з чоловіком , а світські заходи та музичні премії відвідує із сином чи мамою. Але цього разу компанію співачки склав Тарзан.
У себе в Instagram співачка поділилася новим знімком. Звичайно, не всі оцінили фото Наташі Корольової.
У коментарях співачку звинуватили у використанні великої кількості фотошопу.
"Я думала Бабкіна з Тарзаном – ппц зуби як унітази зробили"
"Штучні обличчя. Вибачте"
"Навіщо так фотошопити"
Нагадаємо, що кілька вирішила забути старі образи, скандали та почати все з чистого аркуша.
Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мати Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила у тому, що трапилося Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював у ефірі своєї програми.
Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитись від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.
Наташа Корольова та Тарзан дали інтерв'ю Ксенії Собчак після скандальної історії:
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