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Наташа Корольова зізналася, яка подія змінила її життя 32 роки тому

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
7 листопада, 18:42
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Наташа Корольова у себе в соцмережах опублікувала архівне фото та розповіла про свою особисту дату, яку вона святкує 7 листопада
Наташа Корольова показала, як виглядала у 16 років
Наташа Корольова показала, як виглядала у 16 років / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова народилася у Києві, але заради мрії стати співачкою вона 32 роки тому переїхала до Москви . Цим спогадом артистка поділилася в Instagram.

Я пам'ятаю, як усе це було, горіли мої очі, як голову мені закружляла листопадова Москва! 7 листопада 1989 року поїзд Київ-Москва привіз мене до Москви. Блін, 32 роки тому, як мить! Тож для мене 7 листопада – моя особиста знакова дата ! – розповіла співачка та показала фото, на якому їй 16 років.

Наташа Корольова
Наташа Корольова / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Пост-ностальгію підписники оцінили. Багато хто почав писати, що співачка майже не змінилася.

  • "Здорово! Так, роки біжать! Наталя, ви супер, так що все добре! Ми всі згадуємо минуле! Нехай сьогодення буде не гірше!"
  • "Радійте і далі своєю творчістю"
  • "Взагалі не змінилася!"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, 1989 року Наташа Корольова познайомилася з Ігорем Ніколаєвим . Незабаром у репертуарі співачки з'явився один із головних хітів Корольової – "Желтые тюльпаны".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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