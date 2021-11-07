Наташа Корольова зізналася, яка подія змінила її життя 32 роки тому

Наташа Корольова у себе в соцмережах опублікувала архівне фото та розповіла про свою особисту дату, яку вона святкує 7 листопада

Наташа Корольова показала, як виглядала у 16 років / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова народилася у Києві, але заради мрії стати співачкою вона 32 роки тому переїхала до Москви . Цим спогадом артистка поділилася в Instagram.

Я пам'ятаю, як усе це було, горіли мої очі, як голову мені закружляла листопадова Москва! 7 листопада 1989 року поїзд Київ-Москва привіз мене до Москви. Блін, 32 роки тому, як мить! Тож для мене 7 листопада – моя особиста знакова дата ! – розповіла співачка та показала фото, на якому їй 16 років.

Наташа Корольова / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Пост-ностальгію підписники оцінили. Багато хто почав писати, що співачка майже не змінилася.

"Здорово! Так, роки біжать! Наталя, ви супер, так що все добре! Ми всі згадуємо минуле! Нехай сьогодення буде не гірше!"

"Радійте і далі своєю творчістю"

"Взагалі не змінилася!"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, 1989 року Наташа Корольова познайомилася з Ігорем Ніколаєвим . Незабаром у репертуарі співачки з'явився один із головних хітів Корольової – "Желтые тюльпаны".

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