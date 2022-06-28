Шон Пенн завітав на Банкову. Що сказав кінозірці Володимир Зеленський?

Шон Пенн знову зустрівся з Володимиром Зеленським
Сотні зарубіжних знаменитостей підтримують нашу країну у війни з окупантами і словом, і ділом. Нещодавно в Україну приїздив посол доброї волі ООН, американський актор Бен Стіллер. Зірка встиг відвідати Львів, Київську область та зустрітися з Володимиром Зеленським в Офісі президента.
Цього разу на Банкову приїхав колега Стіллера, 61-річний актор та режисер Шон Пенн. Відео зустрічі у своєму Instagram опублікував Володимир Зеленський.
Для Шона Пенна це вже не перша зустріч з Зеленським. Особисте знайомство лідера України та актора відбулося за день до повномасштабного нападу Росії. За словами Пенна, тоді він був вражений Зеленським як лідером країни.
Цього разу Шон та його знімальна группа поділилися з президентом враженнями візиту до Бучі та Ірпеня. Вони на власні очі побачили наслідки жорстокості окупаційних військ. І мовчати про це не збираються.
Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ. Шоне, дякую за підтримку нашої держави та наших людей! – написав в своєму Instagram Володимир Зеленський.
Знімати документальний фільм про війну в Україні Щон Пенн розпочав минулого року. В інтерв’ю американським ЗМІ він пояснив, навіщо це робить.
Я точно знаю, що ми маємо інвестувати все, що в нас є, щоб підтримати український народ, підтримати президента Зеленського. Інакше я не впевнений, що у нас залишиться пам'ять про Америку, якою ми мріємо стати, – закликав своїх співвітчизників Пенн.
Раніше ми розповідали, що голлівудська зірка залишився б довше в Україні, якби у нього в руках була гвинтівка.