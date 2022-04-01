Шон Пенн у Львові знову висловив підтримку Володимиру Зеленському

Шон Пенн знову підтримав Володимира Зеленського / Фото: Getty Images
Декількома днями раніше актор і режисер Шон Пенн приїхав до Львова , щоб надавати допомогу біженцям із різних регіонів України.
Разом зі своєю благодійною організацією CORE зірка Голлівуду допомагає з технічною та гуманітарною допомогою українцям.
Водночас Пенн продовжує захоплюватися та підтримувати президента України Володимира Зеленського, заради якого актор пригрозив розплавити свою статуетку на премію "Оскар".
У своєму Instagram -аккаунте Пенн поділився невеликим відео зі Львова У кадрі також з'явився телевізор під час промови Зеленського.
У Львові минулого понеділка з ангелом-охоронцем усіх демократичних мрійників на моєму плечі, підписав відео Шон Пенн.
Нагадаємо, що напередодні війни голлівудський актор зустрічався президентом України. На момент вторгнення російських окупантів Шон Пенн був в Україні, де знімав свій документальний фільм.
Після знайомства з Володимиром Зеленським Пенн висловив величезне захоплення та повагу до українського президента .
Також Шон Пенн активно допомагає українським біженцям , які опинилися в Польщі.
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