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Шон Пенн приїхав до Львова, щоб допомагати українським біженцям (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 20:26
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Голлівудський актор Шон Пенн продовжує допомагати українському народу всіма можливими силами. Сьогодні він приїхав до Львова
Шон Пенн продовжує підтримувати Україну
Шон Пенн продовжує підтримувати Україну / Фото: Getty Images, Facebook

Актор та режисер Шон Пенн одним із перших став допомагати Україні у період війни з Росією. Зірка Голлівуду закликає весь світ стати на бік українців.

Більше того, напередодні церемонії "Оскар" актор пригрозив розплавити свою статуетку, якщо на заході не дадуть слово Володимиру Зеленському.

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Зараз Пенн перебуває у Львові, де має намір допомагати біженцям з інших регіонів України. Про візит голлівудського актора повідомив Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Шон Пенн та голова Львівської ОДА Максим Козицький
Шон Пенн та голова Львівської ОДА Максим Козицький / Фото: Facebook

За словами керівника обладміністрації, Шон запропонував співпрацю зі своїм благодійним фондом для постачання гуманітарної допомоги нужденним.

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Зараз я говорю не як документаліст, а як керівник благодійної організації CORE. Ми пропонуємо будь-яку допомогу, готові допомогти як із технічними питаннями, так і з комунікацією. Тепер конкретно розуміємо, що треба переселяти людей. Як тільки буде список всього необхідного, ми одразу приєднаємось до допомоги, – сказав під час зустрічі Шон Пенн.

Нагадаємо, на момент вторгнення російських окупантів Шон Пенн був в Україні, де знімав свій документальний фільм. Актор застав перші дні війни. Згодом йому вдалося виїхати звідси.

Також Шон Пенн активно допомагає українським біженцям , які опинилися в Польщі.

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