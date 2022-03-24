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Шон Пенн допомагатиме українським біженцям, які опинились у Польщі

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24 березня, 18:57
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Американський актор та режисер продовжує підтримувати Україну
Шон Пенн допомагає українським біженцям
Шон Пенн допомагає українським біженцям / Фото: Getty Images

Шон Пенн приїхав до Києва напередодні вторгнення Росії. Знаменитість застала перші дні війни в Україні. Він один із перших серед західних артистів став говорити про російську агресію та закликав надати Україні винищувачі для захисту Росії.

Тепер стало відомо, що благодійна організація Шона Пенна CORE допомагатиме українським біженцям, які прибувають до Польщі. Актор та режисер підписав з мером Кракова Яцеком Майхровським угоду про допомогу . Про це пише Daily Mail .

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Мер Кракова та Шон Пенн
Мер Кракова та Шон Пенн / Фото: Getty Images

CORE надасть організаційну та матеріальну підтримку Кракову, де знаходяться тисячі українських біженців.

Нагадаємо, Шон Пенн раніше хотів зняти фільм про Україну та військові дії на Донбасі, де встиг побувати у листопаді минулого року.

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Західні артисти активно допомагають українцям. Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзі" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям . Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали 20 млн. доларів для українців.

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