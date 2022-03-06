Шон Пенн висловив захоплення Володимиром Зеленським: "Я був безмежно вражений і зворушений ним"

Шон Пенн закликав світ підтримати Володимира Зеленського / Фото: Getty Images

Шон Пенн приїхав до Києва напередодні початку воєнних дій. Актор і режисер давно хотів зняти фільм про Україну та військові дії на Донбасі, де встиг побувати взимку цього року .

У своєму інтерв'ю для CNN Пенн розповів про зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Перше спілкування лідера України та актора сталося за день до нападу Росії на нашій території, а також у перший день війни.

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За словами актора, він був дуже вражений знайомством із Зеленським і був вражений ним як лідером. Як заявив Пенн, український президент "народжений для цього".

Сміливість, гідність і... кохання, яке походить від людини. І те як він об'єднав країну... Це був неймовірний момент. Я був безмежно вражений і зворушений ним і стурбований за нього та за Україну, – поділився своїми емоціями американець.

Крім того, голлівудська зірка знову закликала світ не стояти осторонь і прийти на допомогу Україні.

Я точно знаю, що ми маємо інвестувати все, що в нас є, щоб підтримати український народ, підтримати Президента Зеленського, інакше, я не впевнений, що в нас залишиться пам'ять про Америку, якою ми мріємо стати, – закликав своїх співвітчизників Пенн.

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Раніше Шон Пенн звернувся до Андрія Єрмака і назвав напад Росії на Україну найжахливішою помилкою Володимира Путіна .

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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