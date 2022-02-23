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Фото дня: Шон Пенн знову у Києві!

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 21:33
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Відомий голлівудський актор знову відвідав столицю України. І з'явилося перше фото
Артист знову прилетів до України
Артист знову прилетів до України / Фото: Getty Images, скриншот

Таку інформацію повідомив Владислав Давідзон, відомий продюсер, критик та художник, головний редактор The Odessa Review та європейський культурний критик журналу Tablet Magazine. На своїй сторінці у Twitter він поділився знімком із актором.

Шон Пенн приїхав в Україну
Шон Пенн приїхав в Україну / Фото: Twitter

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Нагадаємо, вперше американський актор та продюсер відвідав Україну у листопаді 2021 року. Він прилетів знімати документальний фільм про події під час революції на Майдані. Тоді його бачили зі знімальною групою у Києві, на Алеї Героїв Небесної Сотні. У його планах було завітати до Донбасу.

Ми поки що не знаємо, яку саме мету має цей приїзд Шона Пенна до України. Але це точно чудова новина, яку багато хто розцінює як підтримку в цей непростий час.

Ми обов'язково розповімо вам більше деталей, щойно з'являться подробиці.

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Для довідки:

Шон Пенн – знаменитий американський актор, кінорежисер, сценарист та продюсер. Лауреат премії "Оскар" за головні ролі у фільмах "Таємнича річка" та "Харві Мілк". Він вважається одним із найтитулованіших акторів сучасності, призер трьох найбільших кінофестивалів світу – Канського, Венеціанського (двічі) та Берлінського.

Також читайте, хтось із зірок став на захист України у зв'язку з подіями.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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