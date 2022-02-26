Микола Басков потрапив до чорного списку Латвії за підтримку агресії Росії

Микола Басков поки що не поспішає робити нові публікації після посту на підтримку Росії. Але українські зірки не мовчать, а відповідають співаку, не добираючи слів. Також влада Латвії відреагувала на скандальний пост Миколи Баскова.
Російський співак тепер у чорному списку Латвії. Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс у себе Twitter.
На підставі ч. 2 ст. 61 Закону про імміграцію громадянин Російської Федерації Микола Басков вноситься до списку небажаних осіб Латвійської Республіки. Для Латвії не прийнятна пропаганда війни та підтримка російської агресії проти України
Нагадаємо, Микола Басков підтримав Володимира Путіна і назвав війну в Україні необхідним заходом для російськомовного населення.
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