Микола Басков потрапив до чорного списку Латвії за підтримку агресії Росії

У МЗС Латвії відреагували на скандальну посаду Миколи Баскова

Микола Басков тепер у чорному списку Латвії / Фото: Instagram

Микола Басков поки що не поспішає робити нові публікації після посту на підтримку Росії. Але українські зірки не мовчать, а відповідають співаку, не добираючи слів. Також влада Латвії відреагувала на скандальний пост Миколи Баскова.

Російський співак тепер у чорному списку Латвії. Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс у себе Twitter.

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На підставі ч. 2 ст. 61 Закону про імміграцію громадянин Російської Федерації Микола Басков вноситься до списку небажаних осіб Латвійської Республіки. Для Латвії не прийнятна пропаганда війни та підтримка російської агресії проти України

Скріншот: Twitter

Нагадаємо, Микола Басков підтримав Володимира Путіна і назвав війну в Україні необхідним заходом для російськомовного населення.

Західні артисти активно підтримують Україну. Режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна: "Ви сієте смерть та руйнування". Мадонна закликала допомогти Україні. Також Арнольд Шварцнеггер сказав, що на боці України.