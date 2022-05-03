Пропагандистку Симоньян, яка наїхала на Галкіна, можуть покарати впливові друзі Пугачової

Симоньян доведеться відповісти за свої слова / Фото: instagram.com/maxgalkinru, Скриншот из видео

Нагадаємо, після того, як шоумен Максим Галкін відкрито засудив кривавий путінський режим та вторгнення в Україну, на нього посипалася атака пропагандистів та ботів. Так, рупор путінської пропаганди недавно назвала Галкіна геєм, який одружився на "літній жінці". Після цього багато публічних людей заступилися за чоловіка Алли Пугачової. А тепер з'явилася інформація, що Маргариті Симоньян доведеться відповісти за свої образи.

Так, світський оглядач Артур Гаспарян у коментарі МК.ру заявив, що пропагандистці Маргариті Симоньян, швидше за все, доведеться відповідати за свої повні жовчі образи перед законом для захисту репутації, оскільки її слова зачепили знамените сімейство.

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Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На думку Гаспаряна, у Пугачової дуже багато впливових друзів, які можуть допомогти, щоб заткнути цей рупор Кремля.

Закликати до судової відповідальності кривдників Пугачової мають намір її фанатські групи, у які виходять і професійні юристи.

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Маргарита Симоньян / скриншот відео

Над Симоньян та Ко нависла грозова хмара серйозного судового розгляду. Готується колективний позов за звинуваченням у наклепі і захисті честі та гідності,

- стверджує оглядач. Шанувальники Галкіна та Пугачової з задоволенням подивляться на те, як вона викручуватиметься.

Нагадаємо, Потап запропонував пропагандистці Симоньян розповісти про орієнтацію Кіркорова та Баскова, а не Галкіна.