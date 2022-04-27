Замовлення Кремля? Пропагандистка Сімоньян наїхала на Галкіна після його слів про злочини Росії

У Росії продовжують обговорювати Максима Галкіна після того, як він висловився про путінський режим

Пропагандистка Сімоньян висловилася про Максима Галкіна / Фото: Скріншот з YouTube

Пропагандистці Маргарит Сімоньян не сподобалося, що Максим Галкін не підтримує Росію і каже правду про злочини російських окупантів. Голова путінської пропаганди, що говорить, назвала гумориста лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

Коли людина, про яку достовірно всім відомо, що вона гей, для відводу очей, для особистого збагачення, для шляху в кар'єрі одружується з літньою жінкою і переконує всю свою не дуже довірливу аудиторію, що у них кохання... Ну ви розумієте рівень цього лицемірства, брехні та взагалі якості цієї людини?, – заявила Сімоньян в ефірі кремлівського каналу "Росія 1"

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Пропагандистка вважає, що Галкін не має права щось говорити про Росію, адже він нічого не знає про "спецоперацію" і що таке Батьківщина.

Нагадаємо, Максим Галкін – один із тих артистів у РФ, хто з першого дня засудив російське вторгнення в Україну. А з недавніх пір чоловік Алли Пугачової став у себе в соцмережах відкрито розповідати про злочини путінського режиму. У Росії її Максима Галкіна називають зрадником, його концерти стали скасовувати, контракти з ним розривають.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику в Мережі він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі. Нещодавно гуморист повідомив, що частину грошей зі своїх концертів в Ізраїлі перерахує на допомогу українським біженцям.