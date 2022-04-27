Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополі

Делон з сином

Вова любить Надю

Брехня Ембер

Порада від Злати

Юен одружився
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Замовлення Кремля? Пропагандистка Сімоньян наїхала на Галкіна після його слів про злочини Росії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 08:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Росії продовжують обговорювати Максима Галкіна після того, як він висловився про путінський режим
Пропагандистка Сімоньян висловилася про Максима Галкіна
Пропагандистка Сімоньян висловилася про Максима Галкіна / Фото: Скріншот з YouTube

Пропагандистці Маргарит Сімоньян не сподобалося, що Максим Галкін не підтримує Росію і каже правду про злочини російських окупантів. Голова путінської пропаганди, що говорить, назвала гумориста лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

Коли людина, про яку достовірно всім відомо, що вона гей, для відводу очей, для особистого збагачення, для шляху в кар'єрі одружується з літньою жінкою і переконує всю свою не дуже довірливу аудиторію, що у них кохання... Ну ви розумієте рівень цього лицемірства, брехні та взагалі якості цієї людини?, – заявила Сімоньян в ефірі кремлівського каналу "Росія 1"

Реклама

Пропагандистка вважає, що Галкін не має права щось говорити про Росію, адже він нічого не знає про "спецоперацію" і що таке Батьківщина.

Нагадаємо, Максим Галкін – один із тих артистів у РФ, хто з першого дня засудив російське вторгнення в Україну. А з недавніх пір чоловік Алли Пугачової став у себе в соцмережах відкрито розповідати про злочини путінського режиму. У Росії її Максима Галкіна називають зрадником, його концерти стали скасовувати, контракти з ним розривають.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику в Мережі він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі. Нещодавно гуморист повідомив, що частину грошей зі своїх концертів в Ізраїлі перерахує на допомогу українським біженцям.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти