Скарлет Йоганссон – 37! Згадуємо найгарячіші ролі секс-символу Голлівуду

22 листопада Скарлетт Йоганссон відзначає 37-річчя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні одна з найяскравіших акторок у світі Скарлетт Йоганссон, яка стала мамою вдруге, відзначає 37-річчя. Зірка неодноразово потрапляла у списки головних секс-символів світу. Тож "Сьогодні" вирішили зібрати найгарячіші її образи.

Фанати Всесвіту Marvel знають Скарлетт як Наташу Романофф, любителі класичного голлівудського кіно – за фільмами Вуді Аллена та Софії Копполи, прихильники фантастики – з " Привид в обладунках" і це далеко не все.

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18 років тому Йохансон зіграла у фільмі "Дівчина з перловою сережкою". Її персонаж – Грит, служниця голландського живописця Яна Вермеєра. За цю роль акторка перемогла в номінації "Найкраща акторка в драмі" на "Золотому глобусі".

Акторка у стрічці "Дівчина з перловою сережкою". / Фото: Скріншот з YouTube

У другій половині 2000-х зірка Голлівуду співпрацювала з багатьма відомими режисерами. Серед них — Крістофер Нолан, Майкл Бей і Вуді Аллен. В останнього вона зіграла аж у трьох фільмах: "Матч-пойнт", "Сенсація" та "Вікі Крістіна Барселона".

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Скарлетт Йоганссон та Джонатан Різ-Майєрс у фільмі "Матч пойнт". / Фото: Скріншот з YouTube

Хав'єр Бардем та Скарлетт Йоганссон у фільмі "Вікі Христина Барселона". / Фото: Скріншот з YouTube

Цікаво, що сам Аллен називав Скарлетт своєю музою. Тож не дивно, що ходили чутки нібито режисер написав сценарій "Сенсації" спеціально для акторки.

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Скарлетт Йоганссон у фільмі "Сенсація". / Фото: Скріншот з YouTube

У всіх трьох кінострічках знаменитсіть виглядала спокусливо та сексуально і для цього їй навіть не доводилось роздягатись, як роблять це інші актори.

Скарлетт Йоганссон у купальнику у фільмі "Сенсація". / Фото: Скріншот з YouTube

У 2010 році актора з'явилася у фільмі "Залізна людина 2" режисера Джона Фавро. Відзначимо, тоді Скарлетт вперше з'явилася у образі Чорної Вдови (Наташі Романофф).

Скарлетт Йоганссон у фільмі "Залізна людина 2". / Фото: Скріншот з YouTube

Як відомо, Йогансон понад десять років присвятила одній ролі та кіно всесвіту Marvel і не помилилась – багато фанів полюбили акторку саме за супергеройську роль.

Востаннє Скарлет з'явилася в образі Чорної вдови у фільмі "Чорна вдова", який вийшов у 2021 році.

Скарлет Йоганссон в образі Чорної вдови. / Фото: Скріншот з YouTube

Ще одна супергероїня у виконанні Йоханссон – майор Світу Кілліан у фільмі "Привид у обладунках".

Скарлет Йоханссон у фільмі "Привид у обладунках". / Фото: Скріншот з YouTube

З'явилась Скралетт в облягаючому білому костюмі у фільмі "Острів".

Скарлет Йоганссон у фільмі "Острів". / Фото: Скріншот з YouTube

Цікавий факт: після виходу стрічки режисера Майкла Бея розкритикували за "надто цнотливу" постільну сцену Скарлет з актором Еваном Макгрегором. Сама ж акторка потім зізнавалась, що була не проти роздягтися, однак творець фільму не дозволив через вікове обмеження.

Скарлет Йоганссон у фільмі "Острів" з Еваном Макгрегором. / Фото: Скріншот з YouTube

Окрім того, Скарлетт потішила своїх фанів ролями у стрічках "Престиж", "Хай живе Цезар!" ну і звісно ж "Люсі".

Скарлет Йоганссон у фільмі "Престиж". / Фото: Скріншот з YouTube

Скарлет Йоганссон у фільмі "Хай живе Цезар!". / Фото: Скріншот з YouTube

Скарлет Йоганссон у фільмі "Люсі". / Фото: Скріншот з YouTube

Йогансон також озвучує мультфільми – її голосом говорять герої проєктів "Губка Боб — квадратні штани" та "Робоцип".

Скоро ми знову зможемо побачити знаменитість у новому образі. Зараз Скарлетт знімається у фільмі Уеса Андерсона "Астероїдне місто".

Отож ми бачимо, що зірка у будь-яких стрічках виглядає сексуально і кожен образ Скарлетт безперечно запам'ятовується. Тепер з радістю чекаємо на новий вихід знаменитості.

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