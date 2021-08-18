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Скарлетт Йоганссон стане мамою вдруге

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
18 серпня, 09:17
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Новина про вагітність актриси підтвердив її чоловік сценарист Колін Жост. Для пари це буде перша спільна дитина
Чоловік Скарлетт Йоханссон підтвердив її другу вагітність
Чоловік Скарлетт Йоханссон підтвердив її другу вагітність / Фото: Getty Images

У листопаді минулого року актриса Скарлетт Йоганссон вийшла заміж за сценариста Коліна Жоста. Пара вирішила не робити гучну церемонію. Весілля пройшло в тихому сімейному колі. Тепер же сім'я готується до поповнення. Чоловік акторки повідомив радісну новину під час свого стендапа в Коннектикуті. Про це пише Page Six.

У нас буде дитина , і це приголомшливо, – сказав Колін Жост.

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/ Фото: Getty Images

Актриса зараз не виходить у світ. За інформацією інсайдерів Скарлетт знаходиться вже на останніх термінах вагітності.

Скарлетт скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін в захваті від майбутнього події, – сказали інсайдери.

Для Скарлетт Йоханссон і Коліна Жоста це буде перша спільна дитина. У актриси є шестирічна дочка від французького бізнесмена Романа Доріака.

Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" про зірок, які виходили заміж, будучи вагітними:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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