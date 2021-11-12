Енн Гетевей – 39! Чому весь світ божеволіє від краси та вічної молодості акторки

Сьогодні голлівудській зірці виповнюється 39 років. Шанувальники постійно жартують про вічну молодість Енн, адже що в 16, що в 30 – її зовнішність майже не змінюється

Енн Гетевей відзначає 39-річчя. Розповідаємо про її "секрети вічної молодості" / Фото: Колаж: Сьогодні

Енн Гетевей гармонійно виглядає і в драмах, і в комедіях, і навіть дитячих фільмах. "Знедолені", "Інтерстеллар", "Щоденники принцеси", "Стажер", "Відьми" − ось лише менша частина картин, за які ми любимо її. Успішну кар'єру акторка вміло поєднує і з сім'єю – вона вже давно одружена та виховує двох дітей. Також викликає захоплення зовнішність знаменитості – фанати акторки захоплюються її фігурою, волоссям та шкірою. Невже артистка п’є еліксир молодості?

До речі, цього річ Енн зіграла головну роль у кримінальній драмі "Локдаун". Тож можемо вкотре насолодитись стрічкою за участі зірки.

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З нагоди 39-річчя Енн, "Сьогодні" розповідають про те, чому від акторки так божеволіють в Мережі, а також розповімо про її головні секрети краси та правила життя.

Енн Гетевей у 2001, 2010 та 2021 роках. / Фото: Instagram

Доволі часто в соцмережах можна зустріти меми про молодість Гетевей, і це не дивно. Адже у будь-якому віці вона виглядає бездоганно. Ба більше, коли Енн була вагітною – її тіло та обличчя не зазнали змін, лише з’явився кругленький животик.

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Вагітна Енн Гетевей з'явилася на світському заході у 2019 році. / Фото: Getty Images

Прихильникам до вподоби образ та стиль Енн, тому про її красу постійно говорять і беруть за приклад.

Фото: Instagram

Пухкі губи Гетевей, великі виразні очі й гладка, бездоганна шкіра – завжди були предметом для заздрості багатьох голлівудських суперстар. Енн ніколи не вдавалась до пластики або ін’єкцій краси. А у списку її улюблених б’юті-процедур є домашні маски, рецептами яких користувалися ще її мама й бабусі.

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Догляд за шкірою

Енн вірить, що шкіра буде сяючою й чистою тільки в тому випадку, якщо ви будете насичувати її корисними речовинами не тільки зовні, але і зсередини.

Енн Гетевей в квітах. / Фото: instagram.com/annehathaway

Відомо, що акторка – вегетаріанка, і тому у свій раціон включає велику кількість органічних фруктів та овочів. Гетевей зізнається, що жодного дня не може прожити без броколі.

Також зірка обожнює гостре та додає соус з халапеньо у всі страви – він допомагає боротися з почуттям голоду та прискорює обмін речовин.

Вона п'є багато води – близько 10-12 склянок щодня. А натщесерце зранку випиває дві столові ложки оливкової олії – це допомагає вивести токсини з організму.

Бліда, порцелянова шкіра – візитна картка Енн. Вона вважає, що "сонце – ворог гарної та здорової шкіри", і тому завжди користується сонцезахисними засобами.

Енн Гетевей у 2009 та 2019 роках. / Фото: instagram.com/annehathaway

За порадою косметолога кінозірка часто робить скраб для обличчя з вівсяних пластівців та лимонного соку – це допомагає видалити омертвілі клітини та освітлити шкіру.

У повсякденні акторка віддає перевагу маскам з гіалуроновою кислотою та зволожуючим кремам з вітаміном С – для свіжості та сяйва. В якості догляду Енн вибирає засоби Dr.Hausсhka: очищувальний крем і тонік – її маст-хеви.

Природний мейк

У Енн є правила й щодо макіяжу. Адже не дарма вона вважається однією з ікон краси сучасності. За всю кар’єру у неї не було промахів у макіяжі. А все тому, що акторка вважає, що мейк повинен підкреслювати природну красу.

Підводка для очей. Якщо ви бачили стрічку "Диявол носить Prada", то напевно оцінили макіяж очей Гетевей. Її дивовижні очі виглядають надзвичайно привабливо кожного разу, коли вона носить один і той же макіяж − акуратні стрілки й багато-багато туші. До речі, її улюблена туш − Lancôme Hypnose Onyx. Вона також використовує підводку для очей щодня.

Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada". / Фото: Instagram

Менше тональних кремів. Оскільки шкіра Енн дуже світла, будь-який тональний крем дуже помітний на її тілі. Тому вона переважно користується тільки консилером, а для виходів на червону доріжку та фотосесій довіряє своє обличчя професійним візажистам, які вже можуть нанести і тональний крем, і рум’янець.

Енн Гетевей для фотосесії. / Фото: instagram.com/annehathaway

Темно-червоно помада для Білосніжки. Акторка часто робить акцент на губах у вечірньому макіяжі. Енн зізнається, що помада Maybelline Color Sensational у відтінку Pleasure Me Red чудово "освіжає обличчя, навіть якщо ви дуже втомилися".

Енн Гетевей з червоною помадою. / Фото: instagram.com/annehathaway

Догляд за фігурою

Струнка, підтягнута фігура зірки – це заслуга завзятих тренувань. Гетевей приділяє спорту щонайменше п’ять днів на тиждень і найбільше любить бігати – по 0,5 години майже щодня.

Енн Гетевей на прогулянці. / Фото: instagram.com/annehathaway

Енн віддає перевагу інтенсивним силовим тренуванням. А її найкраще кардіо – танцювальна аеробіка.

Цікаво, що коли вона була вагітна, то також займалася спортом. Акторка віддавала перевагу більш легким вправам − тренуванням на розтяжку та йозі.

Отож секрет "вічної молодості" легкий та ефективний і Енн, як ніхто інший, яскраво це доводить. Тому леді, якщо ви мрієти мати ідеальну шкіру та струнку фігуру можете користуватись лайфхаками голлівудської зірки.

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