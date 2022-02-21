Скільки разів Ганна Сєдокова була на межі розлучення з чоловіком: усі тривожні пости співачки з її Instagram

Ганна Сєдокова часто говорить про розлучення з Янісом Тіммою. / Фото: Instagram
У вересні 2020 року Ганна Сєдокова вийшла заміж за латвійського баскетболістка Яніса Тімму. І хоч спортсмен на 10 років старший за співачку та має сина від поперднього шлюбу, та це не стало перешкодою для будування сім'ї.
За цей час Яніс встиг поладнати з трьома дітьми Ганни та стати для коханої дуже дорогою людиною в її житті. Сєдокова постійно хвалилась, що нарешті знайшла своє справжня кохання. Ба більше, артистка зізнавалася, що забезпечує чоловіка, бо ж він зазнав невдачі у кар'єрі.
Здавалось би в особистому житті Сєдокової панує ідилія. Однак останнім часом, фани почали припускати, що все не так ідеально. Окрім того, сама Ганна частенько натякає на труднощі у житті.
Ми пропонуємо вам згадати скільки разів Ганна Сєдокова та Яніс Тімма були на межі розлучення за період свого шлюбу (Спойлер! Це траплялось доволі часто).
Днями зірка зізналась, що кілька разів вони з коханим були на межі розлучення. При цьому вони ніколи не здавалися і боролися один за одного.
Ми могли б розлучитися сотні разів. Наші монстри в голові провокували нас тисячу разів, але ми ніколи не здавалися і продовжували боротися один за одного. Ні, бувало, звичайно, що один з нас припиняв, але тоді другий включав супершвидкість, – казала Ганна.
Ще восени ексучасниця "ВІА Гри" писала, що у її житті твориться щось недобре, але від подробиць вона відмовилась.
Дуже складно. Поки що я не готова про це говорити. Можливо, розповім пізніше. Не питайте, будь ласка. Потрібно жити далі. Якось взяти себе до рук. Тому я намагатимусь імітувати ілюзію нормального життя, а інакше просто загнусь, – зверталась виконавиця до своїх підписників у Instagram.
Взимку був такий період, коли співачка майже день у день публікувала Instastories, де вона заплакана розповідала про складне життя. Також вона писала:
Якщо люди розлучаються – це не означає, що хтось із них поганий. Ненависті уникнути неможливо. Особливо якщо один ще любить, а другий вже ні. Але розлучатися треба вміти гарно, – написала співачка.
Також Сєдокова розповіла, що їй все життя було складно говорити про те, що її не влаштовує як у стосунках, так і в роботі. Вона зізналася, що їй, бувало, навіть простіше розлучитися з людиною, ніж обговорити проблеми.
Коли щось не подобається, тобі незручно сказати людині – то простіше з нею розлучитися, – розповіла співачка.
Як ми бачимо, Ганна Сєдокова часто говорить про розставання. При цьому подружжя досі разом – вони активно діляться з шанувальниками своїми буднями, розповідають про спільне життя та показують романтичні фото. Можливо, це просто заради хайпу або й справді у житті співачки щось не так?!
До слова, для Ганни Сєдокової шлюб з Янісом Тіммою вже третій. Раніше вона була двічі заміжня. У зірки є троє дітей – доньки Аліна і Моніка і син Гектор. У шлюбі з баскетболістом поки у них дітей немає.