Скільки коштують апартаменти "холостячки" Злати Огнєвич у найелітнішому хмарочосі столиці

Як стало відомо, артистка роз'їжджає дорогами Києва на бюджетному корейському седані за 20 тисяч доларів, а от паркує вона його під хмарочосом у найелітнішому ЖК Києва – "Новопечерські липки". Там співачка має двокімнатну квартиру на 80 квадратних метрів. Виконавиця розповіла, що такий розкішний презент отримала від батьків.

Дякую, що свого часу ми не продали нерухомість у Криму. Коли житло в Криму зросло в ціні, а в Києві подешевшало, батьки скористалися цим моментом і продали квартиру в Судаку та придбали мені житло у столиці , – каже Злата.

Найелітніший житловий комплекс столиці, де мешкає Злата Огнєвич

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Двокімнатна квартира, як в Огнєвич зараз оцінюється в 250 тисяч доларів . Відомо, що Злата переобладнала житло під простору однокімнатну квартиру з кухнею-студією.

По сусідству з артисткою живе безліч інших представників українського шоу-бізнесу. Наприклад, там є трикімнатна квартира у Ірини Білик, а Дмитро Монатик купив у "Липках" апартаменти на 130 кв. Крім людей творчих, у ЖК, яке мешканці Києва прозвали "місто в місті", зі своїми ресторанами, супермаркетами, приватними школами та спорт-клубами, мешкають також чиновники, політики, лікарі.

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