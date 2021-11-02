Сколько стоят апартаменты "холостячки" Златы Огневич в самом элитном небоскребе столицы

Как стало известно, артистка разъезжает по дорогам Киева на бюджетном корейском седане за 20 тысяч долларов, а вот паркует она его под небоскребом в самом элитном ЖК Киева – "Новопечерские липки". Там у певицы есть двухкомнатная квартира на 80 квадратных метров. Исполнительница рассказала, что такой роскошный презент получила от родителей.

Благодарю, что в свое время мы не продали недвижимость в Крыму. Когда жилье в Крыму выросло в цене, а в Киеве подешевело, родители воспользовались этим моментом и продали квартиру в Судаке и приобрели мне жилье в столице, – говорит Злата.

Самый элитный жилой комплекс столицы, где живет Злата Огневич

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Двухкомнатная квартира, как в Огневич сейчас оценивается в 250 тысяч долларов. Известно, что Злата переоборудовала жилье под просторную однокомнатную квартиру с кухней-студией.

По соседству с артисткой живет множество других представителей украинского шоу-бизнеса. Например, там есть трехкомнатная квартира у Ирины Билык, а Дмитрий Монатик купил в "Липках" апартаменты на 130 квадратов. Кроме людей творческих, в ЖК, который жители Киева прозвали "город в городе", со своими ресторанами, супермаркетами, частными школами и спорт-клубами, живут также чиновники, политики, врачи.

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