Померла акторка серіалів Татусеві дочки і Моя прекрасна няня

Російська акторка Тетяна Жукова-Кіртбая, яка зіграла понад 100 ролей, сьогодні пішла з життя. Через кілька місяців їй могло б виповнитися 82 роки

Померла Тетяна Жукова-Кіртбая / Фото: kino-teatr.ru

Тетяна Жукова-Кіртбая, яка знялася в таких відомих ситкомах, як "Татусеві дочки" і "Моя прекрасна няня", а також у фільмі "Москва сльозам не вірить" продовжувала зніматися аж до своєї смерті. Акторці був 81 рік. Що саме стало причиною смерті – поки не розкривається.

Про смерть акторки повідомили на сайті театру "Співдружність акторів Таганки", в якому вона працювала з 1992 року.

Тетяна Жукова-Кіртбая обрала акторську професію ще в юності. Під час навчання в школі майбутня артистка відвідувала студію театрального режисера Сергія Штейна, а віці 23 років випустилася з ГІТІСу. Після випуску Тетяна Жукова-Кіртбая приєдналася до трупи театру "Червоний Факел", а в 1966 році стала акторкою Театру на Таганці. Паралельно з театральною діяльністю Тетяна активно знімалася в серіалах і кіно.

Серед самих її відомих ролей: Єфросинія Петрівна Жихарева в комедійному ситкомі "Татусеві дочки", баба Сіма в ситкомі "Моя прекрасна няня", працівниця хімчистки Поліна у фільмі "Москва сльозам не вірить".

Тетяна Жукова-Кіртбая (праворуч) у фільмі "Москва сльозам не вірить" / Фото: kino-teatr.ru Реклама

Нагадаємо, що на початку літа, 13 червня, у віці 92 років пішов з життя легендарний український хореограф Григорій Чапкіс.

Детальніше про смерть Григорія Чапкіса – дізнайтеся в сюжеті:

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