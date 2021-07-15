Епатажний рок-н-рольник і лідер гурту Звуки Му – яким ми запам'ятаємо Петра Мамонова

Біографія знаменитого музиканта наповнена яскравими подіями, неординарними ролями в кіно і спектаклях і піснями, які назавжди залишаться в серцях шанувальників

Помер музикант Петро Мамонов / Фото: instagram.com/petr_mamonov_life

Сьогодні, 15 липня, пішов з життя Петро Мамонов – російський музикант, актор і поет, лідер культового гурту "Звуки Му". У творчості артиста було безліч шанувальників, які досі не можуть змиритися з втратою. Петро Мамонов запам'ятався світу як поет і артист моновистав, актор драматичних ролей, неординарний рокер і звичайна людина, яка пройшла в цьому житті через багато що і сміливо ділилася пережитим з людьми. Розповідаємо найяскравіші факти з життя Петра Мамонова, згадуємо найкращі фільми з його участю і вражаючі цитати музиканта.

Біографія музиканта

Петро Мамонов народився 14 квітня 1951 року в Москві. Він виріс в тому ж дворі, де свого часу зростав поет Володимир Висоцький, і вже з дитинства був буйною дитиною. Юного Петра відрахували з двох шкіл за "влаштований ним цирк". Наприклад, одного разу хлопчик вирішив влаштувати вибух в кабінеті хімії.

У старших класах Петро Мамонов зібрав свій ансамбль, з яким переспівував хіти The Beatles, The Rolling Stones та інших популярних зарубіжних артистів. Один з родичів Петра Мамонова працював перекладачем у Леоніда Брежнєва, тому хлопчик ще з дитинства зміг познайомитися з зарубіжною музикою.

В молодості Мамонов спілкувався з хіпі, але повністю до цієї субкультури себе не відносив. Через розбіжності з іншими Мамонов навіть потрапляв в бійки. Одна з таких могла б закінчитися для нього трагічно: Петра поранили в області грудної клітини біля серця і він ледве вижив.

"Втратив багато крові і почав непритомніти. Відчував, як неприємності відступають, все навколо стає сірим, а потім настав спокій. Я пережив клінічну смерть і повернувся до життя завдяки старанням лікарів. Моє перше запитання було: "Навіщо?" – описував те, що сталося, сам Петро Мамонов.

Петро Мамонов знаходиться в критичному стані / Фото: facebook.com/onlinekpru

Петро Мамонов був заповзятливим хлопцем і любить епатажні витівки. Він прикидався божевільним, щоб уникнути армії, і шокував перехожих на вулицях своєю дивною поведінкою.

На початку 80-х Петро Мамонов почав писати пісні, і через три роки з'явився гурт "Звуки Му". Спочатку артисти проводили звичайні "квартирники" і так познайомилися з іншими колективами, як, наприклад, "Акваріум" і "Кіно". В результаті квартирні концерти почали приносити музикантам дохід і вже скоро "Звуки Му" стали популярними серед слухачів. Їх перший концерт відбувся в актовій залі однієї зі спецшкіл 1984 року.

Віктор Цой і Петро Мамонов / Фото: facebook.com

1988 року Петро Мамонов зі своїм гуртом випустили дебютний альбом Zvuki Mu, над виданням якого працював британський продюсер Браян Іно. З цього моменту "Звуки Му" стали по-справжньому знаменитими. Артисти вирушили в турне країнами Європи і двічі виступали в США.

Повторити успіх артистам не вдалося, і незабаром "Звуки Му" розпалися, а Петро Мамонов почав сольний творчий шлях.

В середині 90-х Петро Мамонов поїхав жити до села, намагаючись впоратися з депресією. У той період музикант записав незвичайний альбом "Життя амфібій, як воно є".

Починаючи з 21 століття Петро Мамонов почав проводити творчі вечори в великих містах Росії. На цих заходах музикант розмовляв з шанувальниками на найрізноманітніші теми – від його досвіду зйомок у кіно до ставлення до любові і смерті.

Наприкінці 2020 року Мамонову заборонили в'їзд до України через те, що він відвідав окупований Крим. Заборона мала тривати три роки.

Гурт"Звуки Му" у Вільнюсі / Фото: instagram.com/petr_mamonov_life

Найкращі фільми з Петром Мамоновим

У фільмографії Петра Мамонова числиться кількадесят кінострічок. Дебютним фільмом стала драма з Віктором Цоєм – "Голка" (1988), в якій Петро зіграв роль лікаря-наркоторговця.

Потім Мамонов знявся у фільмі "Таксі блюз", в якому зіграв саксофоніста, який спився. Кінострічка навіть отримала "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі і принесла Мамонову популярність.

2006 року Мамонов знявся у фільмі "Острів" в ролі старця, який спокутує гріх. Якраз в той період Мамонов почав вести самотній спосіб життя і переїхав до села.

Особисте життя

Петро Мамонов описував родину як малу церкву. Музикант був упевнений, що чоловік повинен бути священиком, дружина – дияконом, а діти як народ божий. Петро Мамонов слідував ідеї, що в сімейному житті не повинно бути конфліктів і докорів. У той же час до такого відношення до сім'ї музикант прийшов не відразу.

Перший шлюб, в якому у Петра Мамонова народився син Ілля, розпався через проблеми з алкоголем у самого музиканта.

У 80-ті у Петра Мамонова був роман з відомою художницею Ольгою Гроховою, яка була для нього музою.

Другою дружиною музиканта стала танцівниця кордебалету Ольга. Про її біографію відомо небагато: Ольга була одружена на момент знайомства з Петром Мамоновим, але закохавшись в нього, пішла від свого чоловіка.

Петро Мамонов і його дружина Ольга / Фото: instagram.com/petr_mamonov_life

У Ольги та Петра Мамонова є двоє синів, які вже теж стали батьками.

У похилому віці Петро Мамонов знайшов спокій і самоту в селі, залишивши бурхливе життя в столиці і славу в минулому. У той же час музикант продовжив проводити творчі зустрічі з шанувальниками, знімався в телепередачах і давав інтерв'ю.

Петро Мамонов з онуками / Фото: instagram.com/petr_mamonov_life

Початок хвороби і смерть

На початку липня з'явилися новини про те, що Петро Мамонов у важкому стані потрапив до реанімаційного відділення лікарні. У музиканта підтвердили коронавірус, а вже через кілька днів підключили до апарату ШВЛ. Лікарі почали активну боротьбу за його життя.

Однак 14 липня стало відомо, що у Петра Мамонова уражені легені на 87 відсотків. Ситуація ускладнилася тим, що кількома роками раніше Петро Мамонов переніс інфаркт. Тоді йому провели дві операції на серці і виписали.

На жаль, цього разу хвороба не пощадила артиста – 15 липня Петро Мамонов помер.

Зворушливі цитати Петра Мамонова

"Вчіться програвати і не шкодувати про це".

Уразливість, прийняття на себе удару, а не спроба прослизнути, заробити, поцупити і кудись сховатися і там зжерти.

Треба б нам усім, та й мені насамперед, навчитися говорити собі "ні".

Не брешіть батькам і лікарям.

Якщо ми бачимо гидоту, значить, вона в нас. Подібне з'єднується з подібним. Якщо я кажу: ось пішов злодюга – значить, я сам поцупив якщо не тисячу доларів, то цвях. Не засуджуйте людей – погляньте на себе.

Я одного разу зайшов до хати, думав – зараз комп'ютер включу, а електрики не було. І я опинився в повній темряві. Ляжте якось в темряві, вимкніть усі "пікалки" і задайте собі таке запитання: хто ви і як ви живете? Я взагалі нормальний хлопець чи так собі?

Раніше пішов з життя Сергій Проскурня – режисер, який показав світові український театр.