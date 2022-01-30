Сльози Вакарчука та дзвінок Дантесу: всі подробиці другого випуску Голосу країни

Як пройшов другий випуск "сліпих прослуховувань" на шоу "Голос країни" / Фото: YouTube

Тиждень тому тренери 12-го сезону "голосу" набрали перших учасників у свої команди. Докладніше про перший випуск дізнайтесь тут.

Нагадаємо, що крісла "Голосу країни" цього року зайняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, DOROFEEVA та Потап. Вперше на проєкті з'явилося і п'яте крісло – у ньому сидять Олександра Зарицька та Андрій Мацола. За новими правилами вони можуть дати другий шанс учаснику, якого не обрали тренери шоу.

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Відкрив другий вечір сліпих прослуховувань Олександр Свиріденко із Первомайська. Разом із ним на сцену вийшов військовий оркестр, у якому Олександр співає та грає на гітарі. Колективу довелося обирати між Поляковою та Дорофєєвою – пощастило Наді.

Дальнобійниці Ірині Перегрим не вдалося достукатися до зіркових тренерів, але її виступ запам'ятається багатьом глядачам. Вона виконала хіт Тіни Кароль – Show me your love.

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Марта Ліпчей з Ужгорода запалила на сцені "Голосу країни" із рок-хітом AC/DC – T.N.T. Оля Полякова отримала ще одну вокалістку у свою команду.

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Наступний учасник – Роман Меліш – вразив тренерів своїм незвичайним тембром. Він став ще одним учасником у команді Святослава Вакарчука і навіть довів фронтмена "ОЕ" до сліз.

Валентин Скрипник вразив Полякову, Потапа та Дорофєєву. Учасник виконав трек KALUSH – Зорi та отримав місце у команді DOROFEEVA.

Другий шанс випав гурту Modoom з Києва, який виконав легендарну "Червону Руту" – їх врятували Олександра Зарицька та Андрій Мацола.

Наступною на сцену "Голосу країни" вийшла Марія Сур із хітом Survivor. За 17-річну конкурсантку боролися три зіркові тренери, за чим захоплено спостерігав Святослав Вакарчук. У підсумку – плюс одна учасниця у команді Наді Дорофєєвої.

Ще один вокаліст із Запоріжжя – Gera Gerc. Він працює ведучим на радіо та пише музику. На вокальному шоу Герман виступив із авторським хіп-хоп треком та потрапив у команду до Потапа.

Роман Лютий родом зі Львова, але останні шість років працював у Лондоні. 50-річний конкурсант зворушив глядачів піснею "Зорі запалали", та на жаль, до нього не розгорнувся жоден тренер шоу.

Юлія Войтко вразила своїм тембром Олю Полякову та Надю Дорофєєву. Виконавиця вибрала команду Королеви ночі.

Максим Бородін батько трьох дівчаток. Першим своє крісло до нього розвернув Святослав Вакарчук, і саме до його команди приєднався музикант.

Саша Зарицька та Андрій Мацола врятували 17-річну Лізу Овраменко, яка обрала для сліпих прослуховувань пісню Артема Пивоварова "Дежавю"

Останніми у другому випуску виступили вуличні музиканти 2tone із треком "Солдат". І знову лідер "ОЕ" першим розвернув своє крісло до учасників. І хоча Оля Полякова боролася із суперником за дует, хлопці обрали Вакарчука.

За підсумками випуску, у команді DOROFEEVA плюс три учасники, у Святослава Вакарчука – четверо, один вокаліст у Потапа, та ще по двоє вокалістів у командах Полякової та секретних тренерів Зарицької і Мацоли.

Раніше ми розповідали, що захисник донецького аеропорту довів тренерів "Голосу країни" до сліз.