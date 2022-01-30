Слезы Вакарчука и звонок Дантесу: все подробности второго выпуска Голосу країни

Как прошел второй выпуск "слепых прослушиваний" на шоу "Голос країни" / Фото: YouTube

Неделю назад тренеры 12-го сезона "голоса" набрали первых участников в свои команды. Подробнее о первом выпуске узнайте здесь.

Напомним, что кресла "Голосу країни" в этом году заняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, DOROFEEVA и Потап. Впервые на проекте появилось и пятое кресло – в нем сидят Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Согласно новым правилам, они могут дать второй шанс участнику, которого не выбрали тренеры шоу.

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Открыл второй вечер слепых прослушиваний Александр Свириденко из Первомайска. Вместе с ним на сцену вышел военный оркестр, в котором Александр поет и играет на гитаре. Коллективу пришлось выбирать между Поляковой и Дорофеевой – повезло Наде.

Дальнобойщице Ирине Перегрим не удалось достучаться до звездных тренеров, но ее выступление запомнится многим зрителям. Она исполнила хит Тины Кароль – Show me your love.

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Марта Липчей из Ужгорода зажгла на сцене "Голосу країни" с рок-хитом AC/DC – T.N.T. Оля Полякова заполучила еще одну вокалистку в свою команду.

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Следующий участник – Роман Мелиш – поразил тренеров своим необычным тембром. Он стал еще одним участником в команде Святослава Вакарчука и даже довел фронтмена "ОЕ" до слез.

Валентин Скрипник впечатлил Полякову, Потапа и Дорофееву. Участник исполнил трек KALUSH – Зорi и заполучил место в команде DOROFEEVA.

Второй шанс выпал группе Modoom из Киева, которая исполнила легендарную "Червону Руту" – их спасли Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

Следующей на сцену "Голосу країни" вышла Мария Сур с хитом Survivor. За 17-летнюю конкурсантку боролись трое звездных тренеров, за чем увлеченно наблюдал Святослав Вакарчук. В итоге – плюс одна участница в команде Нади Дорофеевой.

Еще один вокалист из Запорожья – Gera Gerc. Он работает ведущим на радио и пишет музыку. На вокальном шоу Герман выступил с авторским хип-хоп треком и попал в команду к Потапу.

Роман Лютый родом из Львова, но последние шесть лет работал в Лондоне. 50-летний конкурсант растрогал зрителей песней "Зорі запалали", но, к сожалению, к нему не развернулся ни один тренер шоу.

Юлия Войтко поразила своим тембром Олю Полякову и Надю Дорофееву. Исполнительница выбрала команду Королевы ночи.

Максим Бородин отец трех девочек. Первым свое кресло развернул Святослав Вакарчук и именно к его команде присоединился музыкант.

Саша Зарицкая и Андрей Мацола спасли 17-летнюю Лизу Овраменко, которая выбрала для слепых прослушиваний песню Артема Пивоварова "Дежавю".

Последними во втором выпуске выступили уличные музыканты 2tone с треком "Солдат". И снова лидер "ОЕ" первым развернул свое кресло к участникам. И хотя Оля Полякова боролась с соперником за дуэт, парни выбрали Вакарчука.

По итогам выпуска, в команде DOROFEEVA плюс три участника, у Святослава Вакарчука – четверо, один вокалист у Потапа, и еще по двое вокалистов в командах Поляковой и секретных тренеров Зарицкой и Мацолы.

Ранее мы рассказывали, что защитник донецкого аэропорта довел тренеров "Голосу країни" до слез.