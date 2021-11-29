ЗМІ показали, з ким зустрічається блогерка Саша Пустовіт (фото)

Обранець Саші Бо опублікував їхнє спільне фото / Фото: Инстаграм

Олександра Пустовіт, на сторінку якої в Instagram підписано два мільйони людей, та її чоловік – блогер Ігор Пустовіт, які довгий час показували сімейну ідилію в соцмережах, зараз перебувають у шлюборозлучному процесі. Розійтися мирно пара не змогла, вони вирішили ділити майно та опіку над дітьми через суд.

Офіційне свідоцтво про розірвання шлюбу Саша ще не одержала, але її серце вже знову зайняте. Як виявилось, зараз вона зустрічається зі стоматологом Платоном Тарнавським. Блогерка навчалася з ним в одному університеті.

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Свого нового обранця Пустовіт ретельно приховує – публікує лише знімки зі спини.

Такою теплою вийшла моя 26 осінь, – підписала Саша одну з їхніх спільних публікацій.

Але пильні шанувальники знаменитості знайшли профіль Платона, де він, якраз, опублікував їх спільне фото із заходу. Чоловік помітив різкий наплив підписників та закрив сторінку.

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Саша Пустовіт зі своїм молодим чоловіком / Фото: Инстаграм

Після скандального інтерв'ю блогерки її чоловік Ігор Пустовіт зробив заяву у відповідь і розповів, як вона його ображала. Шанувальники пари розділилися на два табори: одні підтримують Instagram-маму, інші – батька, на якого посипався весь "хейт".

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