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Ігор Пустовіт засвітив на фото нову дівчину. Хто вона і як виглядає

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 вересня, 13:27
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Колишній чоловік блогерки Саші Пустовіт відправився на відпочинок до Греції разом зі своєю новою обраницею. Обличчя дівчини він не показує, але стосунки не приховує
Ігор Пустовіт показав на фото свою нову дівчину
Ігор Пустовіт показав на фото свою нову дівчину / Фото: instagram.com/pustovit

Ще під час інтерв'ю Ігор Пустовіт розповідав, що у нього нові стосунки, в яких він щасливий. Блогер зізнався, що його колишня дружина – Саша Пустовіт – ображала його в ліжку, хоча сама вона публічно заявила, що страждала від принижень Ігоря.

Цього літа інфлюенсери Саша та Ігор Пустовіт оголосили про розлучення. У обох нові стосунки. І якщо Саша приховує свого хлопця, то Ігор все ж показує підписникам нову дівчину.

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В сторіс Ігор Пустовіт опублікував спільний кадр з шатенкою в купальнику – пара зараз відпочиває в Греції. Обличчя дівчини блогер закрив емодзі, "Щоб не наврочили".

Ігор Пустовіт з новою дівчиною / Фото: instagram.com/stories/pustovit

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За інформацією ЗМІ, нову дівчину Ігоря Пустовіта звуть Ліна, їй 23 роки. Новоспечена пара раніше вже відпочивала в Іспанії. А зараз в Instagram дівчина постить фото з Афін.

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У червні цього року Саша Пустовіт дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, де розповіла про своє "щасливе життя". Через два дні вона оголосила, що розлучається з чоловіком Ігорем Пустовітом. У подружжя є двоє маленьких синів.

Ігор і Саша Пустовіти з дітьми
Ігор і Саша Пустовіти з дітьми / Фото: instagram.com/sashaabo

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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