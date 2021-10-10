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Суд знову перенесли: Саша Пустовіт сподівається розлучитися хоча б у 2022 році

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
10 жовтня, 23:11
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Українська блогерка Саша Пустовіт нещодавно вразила своїх шанувальників тим, що вони з чоловіком Ігорем розлучаються. Їхній розрив викликав резонанс в соцмережах і став скандальним
Саша Пустовіт повідомила, що судове засідання щодо її розлучення знову перенесли
Саша Пустовіт повідомила, що судове засідання щодо її розлучення знову перенесли / Фото: instagram.com/sashaabo

Після того, як засідання, призначене на 30 вересня перенесли, Саша Пустовіт стала готуватися до наступного. Але і цього разу почати шлюборозлучний процес не вдалося.

Про це Саша повідомила в Instagram, додавши кілька смішних мемів з Мережі про свої "останні нервові клітини".

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Тим часом завтрашнє судове засідання знову переносять. Сподіваюся, хоча б у 2022 році я напишу, що нарешті офіційно розлучена, – написала Саша.

Скріншот: Instagram

Минулого разу судове засідання перенесли через те, що Ігор Пустовіт, поки ще чоловік Саші і теж відомий блогер, перебував у Греції з новою коханою і не приїхав до суду.

Що відомо про розлучення Саші Пустовіт?

Довгий час Саша та Ігор Пустовіт створювали образ ідеальної пари в Instagram. Сама ж Саша є першою українською блогеркою з аудиторією понад мільйон підписників.

Цього літа Саша оголосила про розставання з Ігорем і дала скандальне інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому зізналася, що пережила домашнє психологічне насильство з боку чоловіка.

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Ігор Пустовіт дав інтерв'ю у відповідь, в якому розповів свою версію того, що сталося. Чоловік спростував звинувачення дружини і розповів, як вона ображала його.

Саша Бо та Ігор Пустовіт розлучаються
Саша Бо та Ігор Пустовіт розлучаються / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Після розлучення Ігор Пустовіт хоче отримати будинок, тому що у Саші залишається два діючих бізнеси, які вони разом розвивали, кошти на банківських картках, обладнання в салонах. Суд повинен прийняти рішення про розподіл майна пари, а також опіки над дітьми.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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