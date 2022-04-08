Олю Полякову заблокували в Instagram: що сталося і в яких соцмережах шукати співачку

Сьогодні багато знаменитостей не бояться висловлювати свою позицію щодо війни, яку в Україні розв'язала Росія. Особливо активно висвітлюють події зірки українського шоу-бізнесу

Акаунт Олі Полякової в Instagram заблокували за розміщення контенту про війну в Україні / Фото: instagram.com/polyakovamusic, Колаж: Сьогодні

На своїй сторінці в Instagram Оля Полякова розміщувала фото та відео з відкритих джерел, закликала українців допомагати одне одному, намагалася достукатися і до білоруського народу, щоб він не брав участі у війні в Україні.

Також Оля постила фото з Бучі та інших міст України – знімки, на яких знято звірства російської армії, облетіли весь світ. Однак у кожній соцмережі є правила та свої "фільтри". Мабуть, Instagram настільки не сподобалися чесні публікації про те, що відбувається в Україні, що сторінку Олі було заблоковано. Не виключено, що на сторінку Полякової скаржилася росіяни – внаслідок чого аккаунт потрапив у бан.

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У мене заблокували Instagram! За правду! За визнання найжахливіших злочинів російських окупантів в Україні! – пише Оля.

Полякова закликала шанувальників підписатися на її сторінку у Facebook.

Скріншот: Facebook

Підписники Олі зазначили, що, на жаль, Facebook далеко від Instagram не пішов і теж блокує деякі повідомлення про війну в Україні. І це не дивно, адже обидві соцмережі належать до однієї компанії – Meta.

Скріншот: Facebook

Зазначимо, що після того, як у Мережі з'явилися кадри з Бучі та інших міст України, люди почали активно ділитися ними у Instagram, проте соцмережа почала блокувати такі знімки.

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Раніше Оля Полякова закликала українських артистів, що мовчали про війну, озвучити свою позицію.