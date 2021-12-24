Знову хоче засудити: Репяхова повторно подала позов на колишню дружину Віктора Павліка

Катя Репяхова знову звернулася до суду щодо конфлікту з екс-дружиною Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate, facebook.com/Лора-Созаева

На початку грудня дружина Віктора Павлика, який готовий працювати з психологом, щоб зберегти сім'ю, Катерина Репяхова звернулася до правоохоронних органів стосовно конфлікту з екс-дружиною виконавця Ларисою Созаєвою.

Дівчина підготувала всі необхідні документи і пішла з ними до суду, але виявилося, що папери були складені невірно – був відсутній переклад прямої промови Лариси, в якій звучали образи, які зачепили Репяхову, про "нахабну тварюку" і "нешановну". Тому майже через місяць, позов все ж таки не прийняли, про це вона заявила на своїй сторінці в соціальній мережі.

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Як пам'ятаєте, мені повернули мій позов через те, що пряма мова не була перекладена. Тепер це зроблено, все серйозно, нотаріально завірено та вирушає до суду заново, – сказала дружина Павліка.

Скріншот: Instagram

Тоді відмова дуже засмутила Катю, але вона відразу ж зайнялася виправленням помилок і подала оновлений позов.

Їдемо із чоловіком до суду, – повідомила Репяхова підписникам у сторіз.

Скріншот: Instagram

Чи схвалили документи у правоохоронних органах цього разу наразі невідомо.

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