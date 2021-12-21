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Готовий працювати з психологом: що відбувається у родині Віктора Павліка

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 15:29
В закладинки
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Катерина Репяхова через два дні мовчання нарешті розповіла про те, що сталося між нею та чоловіком, і здивувала зізнанням про стан Віктора Павліка
Катерина Репяхова заявила, що Віктор Павлік готовий працювати із психологом
Катерина Репяхова заявила, що Віктор Павлік готовий працювати із психологом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Днями заплакана Катерина Репяхова повідомила підписникам, що її образив Віктор Павлік, та заявила, що хтось намагається зіпсувати їм життя.

Пізніше вона записала кілька нових сториз, в яких сказала, що не проти, аби вся країна спостерігала за тим, що відбувається в зірковій сім'ї. Проте жодних подробиць вона не розкрила.

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Сьогодні молода дружина Віктора Франковича вийшла на зв'язок з фоловерами і поділилася в Instastories особистим, хоча знову не наводила конкретних подробиць. І якщо раніше вона натякала на розлучення, то тепер пише, що не покине коханого.

Два дні я була така. У мене правда не було сил виходити у сториз, – підписала заплакане селфі Катя Репяхова.

Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

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Далі молода мама написала, що "хтось" нав'язує її чоловікові почуття провини, зокрема й за смерть сина. Це триває вже багато років, і Віктору Павліку важко з цим жити.

Мій чоловік дуже добрий, та інша людина цим користується, – стверджує Репяхова.

Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

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Вона зазначила, що Віктор Павлик, ймовірно, спілкуватиметься з психологом, щоб якось подолати те, що на нього звалилося.

Мій чоловік готовий працювати над цим почуттям провини, працювати з психологом заради нашої родини, – додала Катерина.

Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

Скандал через колишню дружину

Хоча Катя Репяхова до кінця не розкриває причини сварки з чоловіком, шанувальники, які уважно стежать за життям зіркової пари, впевнені, що тут не обійшлося без колишньої дружини артиста.

Віктор Павлік та Лариса Созаева
Віктор Павлік та Лариса Созаева / Фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/Лора-Созаева

Вже досить тривалий час ексдружина Віктора Павліка Лариса Созаєва та його нинішня дружина Катерина Репяхова ворогують. Як розповіла Катя в ексклюзивному коментарі "Сьогодні", колишня Павліка має на нього образу, свариться з ним через їхню спільну квартиру, а також публічно ображає Репяхову.

Особисто жінки не спілкуються – Лариса пише лише Віктору Павліку. Детальніше читайте за посиланням.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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