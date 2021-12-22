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Сумська, Павлік, Матвієнко та інші готуються до великої тусовки у Яремче на Різдво

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
22 грудня, 19:55
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Незабаром у Яремче буде надто зіркового! Відразу кілька українських селебріті відвідають Різдвяний фестиваль WINTER ROMANTIK FEST, який ось уже десятий рік проходить у гостинному готелі Romantik Spa Hotel
Ольга Сумська, Віктор Павлік, Тоня Матвієнко та інші влаштують свято у Яремче
Ольга Сумська, Віктор Павлік, Тоня Матвієнко та інші влаштують свято у Яремче / Фото: пресслужба

Вам, напевно, вже цікаво, хто ж створюватиме святковий настрій та буде присутнім на фестивалі? А ось хто: лідер гурту "СКАЙ" Олег Собчук, співаки Віктор Павлік та Арсен Мірзоян, співачки Тоня Матвієнко та Наталія Бучинська, а також актриса Ольга Сумська та актор Віталій Борисюк.

Цього року ми приготували великий сюрприз для всіх зірок та гостей, – каже Іван Гаврон, засновник фестивалю та власник Romantik Spa Hotel. – Ми відкриваємо комфортний концертний хол на 1000 персон, де й відбуватимуться усі фестивальні події. Нарешті зможемо насолодитися дією на сцені, гарним звуком та піснями наших артистів у новому концертному залі. Він спроектований так, що при необхідності поєднується з патіо або навіть з літнім майданчиком.

Актор Віталій Борисюк та Іван Гаврон, засновник фестивалю та власник Romantik Spa Hotel
Актор Віталій Борисюк та Іван Гаврон, засновник фестивалю та власник Romantik Spa Hotel / Фото: прес-служба

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Цікавий факт: концертний хол ROMANTIK стане найбільшим концертним та діловим майданчиком у західному регіоні України, та й до того ж буде оснащений світлом та звуком за останнім словом техніки. На Різдво у новому місці пройдуть перші концентри зірок – заплановано дев'ять музичних вечорів.

Підготовка повним ходом

З початку жовтня артисти, які беруть участь у фестивалі, активно готуються до появи на сцені – продумують рецепти куті, а також замовляють ексклюзивні прикраси та вбрання у модних дизайнерів. До речі, серед гостей одягнених у вбрання у національному стилі, буде розіграно цінний приз, а переможця оберуть шляхом загального голосування.

За десять років понад 5000 наших гостей спеціально для фестивалю вбралися в одяг у національному стилі, – гордо зазначає засновник WINTER ROMANTIK FEST Іван Гаврон.

Віталій Борисюк та Ольга Сумська з їхньою дочкою Ганною
Віталій Борисюк та Ольга Сумська з їхньою дочкою Ганною / Фото: пресслужба

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Кутя із секретним інгредієнтом

Традиційно українські знаменитості співатимуть колядки, готуватимуть різдвяну кутю та 12 пісних страв. На Святий вечір усі зірки приготують кутю за старовинними рецептами, а гості фестивалю зможуть визначити – яка страва найсмачніша та виберуть переможця.

Кожна зірка має право покласти у свою кутю лише один секретний інгредієнт, що саме – зберігається у суворій таємниці.

Трохи статистики

За роки проведення фестивалю WINTER ROMANTIK FEST його учасники:

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  • приготували 800 літрів куті та понад 12000 вареників;
  • встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску – 27 метрів;
  • разом заспівали духовний гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну бережи" на музику Миколи Лисенка;
  • навчилися майструвати справжню різдвяну зірку;
  • також прослухали та вивчили понад 100 колядок.

Безпека понад усе

Часи пандемії диктують свої правила, тому цього року фестиваль проходитиме за оновленим форматом – з низкою обмежень, а поселення в готелі проходить лише за наявності сертифіката про повне вакцинування або довідки про негативний результат ПЛР-тестування.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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