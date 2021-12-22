Сумська, Павлік, Матвієнко та інші готуються до великої тусовки у Яремче на Різдво

Вам, напевно, вже цікаво, хто ж створюватиме святковий настрій та буде присутнім на фестивалі? А ось хто: лідер гурту "СКАЙ" Олег Собчук, співаки Віктор Павлік та Арсен Мірзоян, співачки Тоня Матвієнко та Наталія Бучинська, а також актриса Ольга Сумська та актор Віталій Борисюк.
Цього року ми приготували великий сюрприз для всіх зірок та гостей, – каже Іван Гаврон, засновник фестивалю та власник Romantik Spa Hotel. – Ми відкриваємо комфортний концертний хол на 1000 персон, де й відбуватимуться усі фестивальні події. Нарешті зможемо насолодитися дією на сцені, гарним звуком та піснями наших артистів у новому концертному залі. Він спроектований так, що при необхідності поєднується з патіо або навіть з літнім майданчиком.
Цікавий факт: концертний хол ROMANTIK стане найбільшим концертним та діловим майданчиком у західному регіоні України, та й до того ж буде оснащений світлом та звуком за останнім словом техніки. На Різдво у новому місці пройдуть перші концентри зірок – заплановано дев'ять музичних вечорів.
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Підготовка повним ходом
З початку жовтня артисти, які беруть участь у фестивалі, активно готуються до появи на сцені – продумують рецепти куті, а також замовляють ексклюзивні прикраси та вбрання у модних дизайнерів. До речі, серед гостей одягнених у вбрання у національному стилі, буде розіграно цінний приз, а переможця оберуть шляхом загального голосування.
За десять років понад 5000 наших гостей спеціально для фестивалю вбралися в одяг у національному стилі, – гордо зазначає засновник WINTER ROMANTIK FEST Іван Гаврон.
Кутя із секретним інгредієнтом
Традиційно українські знаменитості співатимуть колядки, готуватимуть різдвяну кутю та 12 пісних страв. На Святий вечір усі зірки приготують кутю за старовинними рецептами, а гості фестивалю зможуть визначити – яка страва найсмачніша та виберуть переможця.
Кожна зірка має право покласти у свою кутю лише один секретний інгредієнт, що саме – зберігається у суворій таємниці.
Трохи статистики
За роки проведення фестивалю WINTER ROMANTIK FEST його учасники:
- приготували 800 літрів куті та понад 12000 вареників;
- встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску – 27 метрів;
- разом заспівали духовний гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну бережи" на музику Миколи Лисенка;
- навчилися майструвати справжню різдвяну зірку;
- також прослухали та вивчили понад 100 колядок.
Безпека понад усе
Часи пандемії диктують свої правила, тому цього року фестиваль проходитиме за оновленим форматом – з низкою обмежень, а поселення в готелі проходить лише за наявності сертифіката про повне вакцинування або довідки про негативний результат ПЛР-тестування.